zkSwap Finance (ZF) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00318. במהלך 24 השעות האחרונות, ZF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00307 לבין שיא של $ 0.00345, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08953665548952082, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000182139809719544.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZF השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -3.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
zkSwap Finance (ZF) מידע שוק
$ 1.81M
$ 33.41K
$ 3.18M
569.93M
1,000,000,000
775,884,179.2189293
56.99%
ZKSYNCERA
שווי השוק הנוכחי של zkSwap Finance הוא $ 1.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 33.41K. ההיצע במחזור של ZF הוא 569.93M, עם היצע כולל של 775884179.2189293. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.18M.
zkSwap Finance (ZF) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של zkSwap Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0001297
-3.92%
30 ימים
$ +0.00038
+13.57%
60 ימים
$ +0.00119
+59.79%
90 ימים
$ +0.00015
+4.95%
zkSwap Finance שינוי מחיר היום
היום,ZF רשם שינוי של $ -0.0001297 (-3.92%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
zkSwap Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00038 (+13.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
zkSwap Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZF ראה שינוי של $ +0.00119 (+59.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
zkSwap Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00015 (+4.95%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של zkSwap Finance (ZF)?
zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.
zkSwap Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול zkSwap Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקZF את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים zkSwap Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךzkSwap Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
zkSwap Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה zkSwap Finance (ZF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות zkSwap Finance (ZF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור zkSwap Finance.
הבנת הטוקנומיקה של zkSwap Finance (ZF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות zkSwap Finance (ZF)
מחפש איך לקנותzkSwap Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש zkSwap Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.