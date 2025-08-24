עוד על ZF

zkSwap Finance

zkSwap Finance מְחִיר(ZF)

1 ZF ל USDמחיר חי:

$0.00318
$0.00318$0.00318
-3.92%1D
USD
zkSwap Finance (ZF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:28:53 (UTC+8)

zkSwap Finance (ZF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00307
$ 0.00307$ 0.00307
24 שעות נמוך
$ 0.00345
$ 0.00345$ 0.00345
גבוה 24 שעות

$ 0.00307
$ 0.00307$ 0.00307

$ 0.00345
$ 0.00345$ 0.00345

$ 0.08953665548952082
$ 0.08953665548952082$ 0.08953665548952082

$ 0.000182139809719544
$ 0.000182139809719544$ 0.000182139809719544

+0.31%

-3.92%

+3.24%

+3.24%

zkSwap Finance (ZF) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00318. במהלך 24 השעות האחרונות, ZF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00307 לבין שיא של $ 0.00345, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08953665548952082, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000182139809719544.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZF השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -3.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

zkSwap Finance (ZF) מידע שוק

No.1882

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

$ 33.41K
$ 33.41K$ 33.41K

$ 3.18M
$ 3.18M$ 3.18M

569.93M
569.93M 569.93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

775,884,179.2189293
775,884,179.2189293 775,884,179.2189293

56.99%

ZKSYNCERA

שווי השוק הנוכחי של zkSwap Finance הוא $ 1.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 33.41K. ההיצע במחזור של ZF הוא 569.93M, עם היצע כולל של 775884179.2189293. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.18M.

zkSwap Finance (ZF) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של zkSwap Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0001297-3.92%
30 ימים$ +0.00038+13.57%
60 ימים$ +0.00119+59.79%
90 ימים$ +0.00015+4.95%
zkSwap Finance שינוי מחיר היום

היום,ZF רשם שינוי של $ -0.0001297 (-3.92%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

zkSwap Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00038 (+13.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

zkSwap Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZF ראה שינוי של $ +0.00119 (+59.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

zkSwap Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00015 (+4.95%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של zkSwap Finance (ZF)?

בדוק את zkSwap Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהzkSwap Finance (ZF)

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

zkSwap Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול zkSwap Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZF את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים zkSwap Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךzkSwap Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

zkSwap Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה zkSwap Finance (ZF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות zkSwap Finance (ZF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור zkSwap Finance.

בדוק את zkSwap Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

zkSwap Finance (ZF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של zkSwap Finance (ZF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות zkSwap Finance (ZF)

מחפש איך לקנותzkSwap Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש zkSwap Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

zkSwap Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של zkSwap Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרzkSwap Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על zkSwap Finance

כמה שווה zkSwap Finance (ZF) היום?
החי ZFהמחיר ב USD הוא 0.00318 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZF ל USD?
המחיר הנוכחי של ZF ל USD הוא $ 0.00318. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של zkSwap Finance?
שווי השוק של ZF הוא $ 1.81M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZF?
ההיצע במחזור של ZF הוא 569.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZF?
‏‏ZF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.08953665548952082 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZF?
ZF ‏‏רשם מחירATL של 0.000182139809719544 USD.
מהו נפח המסחר של ZF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZF הוא $ 33.41K USD.
האם ZF יעלה השנה?
ZF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:28:53 (UTC+8)

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

