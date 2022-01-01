zkSwap Finance (ZF) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי zkSwap Finance (ZF), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

zkSwap Finance (ZF) מידע zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders. אתר רשמי: https://zkswap.finance/ מסמך לבן: https://docs.zkswap.finance/ סייר בלוקים: https://era.zksync.network/token/0x31C2c031fDc9d33e974f327Ab0d9883Eae06cA4A קנה ZFעכשיו!

zkSwap Finance (ZF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור zkSwap Finance (ZF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M ההיצע הכולל: $ 776.13M $ 776.13M $ 776.13M אספקה במחזור: $ 570.37M $ 570.37M $ 570.37M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M שיא כל הזמנים: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 שפל כל הזמנים: $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 מחיר נוכחי: $ 0.00295 $ 0.00295 $ 0.00295 למידע נוסף על zkSwap Finance (ZF) מחיר

zkSwap Finance (ZF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של zkSwap Finance (ZF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZFטוקניומיקה, חקרו אתZFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ZF מעוניין להוסיף את zkSwap Finance (ZF) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ZF, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ZF ב-MEXC עכשיו!

zkSwap Finance (ZF) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ZFעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ZF עכשיו את היסטוריית המחירים!

ZF חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ZF עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ZF משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ZFעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

