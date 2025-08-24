עוד על ZETRIX

ZETRIX מידע על מחיר

ZETRIX מסמך לבן

ZETRIX אתר רשמי

ZETRIX טוקניומיקה

ZETRIX תחזית מחיר

ZETRIX היסטוריה

ZETRIX מדריך קנייה

ZETRIXממיר מטבעות לפיאט

ZETRIX ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ZETRIX סֵמֶל

ZETRIX מְחִיר(ZETRIX)

1 ZETRIX ל USDמחיר חי:

$15.648
$15.648$15.648
-2.05%1D
USD
ZETRIX (ZETRIX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:28:39 (UTC+8)

ZETRIX (ZETRIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 15.387
$ 15.387$ 15.387
24 שעות נמוך
$ 16.075
$ 16.075$ 16.075
גבוה 24 שעות

$ 15.387
$ 15.387$ 15.387

$ 16.075
$ 16.075$ 16.075

$ 22.05768378707389
$ 22.05768378707389$ 22.05768378707389

$ 10.2228296356224
$ 10.2228296356224$ 10.2228296356224

+1.24%

-2.05%

-2.80%

-2.80%

ZETRIX (ZETRIX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 15.656. במהלך 24 השעות האחרונות, ZETRIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 15.387 לבין שיא של $ 16.075, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZETRIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 22.05768378707389, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 10.2228296356224.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZETRIX השתנה ב +1.24% במהלך השעה האחרונה, -2.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZETRIX (ZETRIX) מידע שוק

No.3662

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 210.93K
$ 210.93K$ 210.93K

$ 33.04B
$ 33.04B$ 33.04B

0.00
0.00 0.00

2,110,067,061.24
2,110,067,061.24 2,110,067,061.24

1,161,169,316
1,161,169,316 1,161,169,316

0.00%

ZETRIX

שווי השוק הנוכחי של ZETRIX הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 210.93K. ההיצע במחזור של ZETRIX הוא 0.00, עם היצע כולל של 1161169316. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.04B.

ZETRIX (ZETRIX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ZETRIXהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.3275-2.05%
30 ימים$ -0.976-5.87%
60 ימים$ -1.539-8.96%
90 ימים$ -2.68-14.62%
ZETRIX שינוי מחיר היום

היום,ZETRIX רשם שינוי של $ -0.3275 (-2.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ZETRIX שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.976 (-5.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ZETRIX שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZETRIX ראה שינוי של $ -1.539 (-8.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ZETRIX שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -2.68 (-14.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ZETRIX (ZETRIX)?

בדוק את ZETRIX עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהZETRIX (ZETRIX)

Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger.

ZETRIX זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ZETRIXההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZETRIX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ZETRIXאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZETRIX לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ZETRIXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZETRIX (ZETRIX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZETRIX (ZETRIX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZETRIX.

בדוק את ZETRIX תחזית המחיר עכשיו‏!

ZETRIX (ZETRIX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZETRIX (ZETRIX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZETRIX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ZETRIX (ZETRIX)

מחפש איך לקנותZETRIX? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ZETRIXב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ZETRIX למטבעות מקומיים

1 ZETRIX(ZETRIX) ל VND
411,987.64
1 ZETRIX(ZETRIX) ל AUD
A$23.95368
1 ZETRIX(ZETRIX) ל GBP
11.58544
1 ZETRIX(ZETRIX) ל EUR
13.3076
1 ZETRIX(ZETRIX) ל USD
$15.656
1 ZETRIX(ZETRIX) ל MYR
RM65.7552
1 ZETRIX(ZETRIX) ל TRY
641.896
1 ZETRIX(ZETRIX) ל JPY
¥2,301.432
1 ZETRIX(ZETRIX) ל ARS
ARS$21,185.22952
1 ZETRIX(ZETRIX) ל RUB
1,263.28264
1 ZETRIX(ZETRIX) ל INR
1,370.52624
1 ZETRIX(ZETRIX) ל IDR
Rp252,516.09368
1 ZETRIX(ZETRIX) ל KRW
21,744.30528
1 ZETRIX(ZETRIX) ל PHP
887.06896
1 ZETRIX(ZETRIX) ל EGP
￡E.759.62912
1 ZETRIX(ZETRIX) ל BRL
R$84.5424
1 ZETRIX(ZETRIX) ל CAD
C$21.60528
1 ZETRIX(ZETRIX) ל BDT
1,904.70896
1 ZETRIX(ZETRIX) ל NGN
23,938.8068
1 ZETRIX(ZETRIX) ל COP
$62,875.43536
1 ZETRIX(ZETRIX) ל ZAR
R.275.07592
1 ZETRIX(ZETRIX) ל UAH
648.9412
1 ZETRIX(ZETRIX) ל VES
Bs2,191.84
1 ZETRIX(ZETRIX) ל CLP
$15,045.416
1 ZETRIX(ZETRIX) ל PKR
Rs4,438.78912
1 ZETRIX(ZETRIX) ל KZT
8,376.58624
1 ZETRIX(ZETRIX) ל THB
฿507.56752
1 ZETRIX(ZETRIX) ל TWD
NT$476.25552
1 ZETRIX(ZETRIX) ל AED
د.إ57.45752
1 ZETRIX(ZETRIX) ל CHF
Fr12.5248
1 ZETRIX(ZETRIX) ל HKD
HK$122.27336
1 ZETRIX(ZETRIX) ל AMD
֏5,993.74304
1 ZETRIX(ZETRIX) ל MAD
.د.م140.904
1 ZETRIX(ZETRIX) ל MXN
$291.67128
1 ZETRIX(ZETRIX) ל SAR
ريال58.71
1 ZETRIX(ZETRIX) ל PLN
56.98784
1 ZETRIX(ZETRIX) ל RON
лв67.63392
1 ZETRIX(ZETRIX) ל SEK
kr149.20168
1 ZETRIX(ZETRIX) ל BGN
лв26.14552
1 ZETRIX(ZETRIX) ל HUF
Ft5,317.87352
1 ZETRIX(ZETRIX) ל CZK
328.776
1 ZETRIX(ZETRIX) ל KWD
د.ك4.77508
1 ZETRIX(ZETRIX) ל ILS
52.60416
1 ZETRIX(ZETRIX) ל AOA
Kz14,271.53992
1 ZETRIX(ZETRIX) ל BHD
.د.ب5.902312
1 ZETRIX(ZETRIX) ל BMD
$15.656
1 ZETRIX(ZETRIX) ל DKK
kr99.88528
1 ZETRIX(ZETRIX) ל HNL
L409.87408
1 ZETRIX(ZETRIX) ל MUR
714.53984
1 ZETRIX(ZETRIX) ל NAD
$274.44968
1 ZETRIX(ZETRIX) ל NOK
kr157.81248
1 ZETRIX(ZETRIX) ל NZD
$26.6152
1 ZETRIX(ZETRIX) ל PAB
B/.15.656
1 ZETRIX(ZETRIX) ל PGK
K66.06832
1 ZETRIX(ZETRIX) ל QAR
ر.ق56.83128
1 ZETRIX(ZETRIX) ל RSD
дин.1,569.82712

ZETRIX מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ZETRIX, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרZETRIX הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ZETRIX

כמה שווה ZETRIX (ZETRIX) היום?
החי ZETRIXהמחיר ב USD הוא 15.656 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZETRIX ל USD?
המחיר הנוכחי של ZETRIX ל USD הוא $ 15.656. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZETRIX?
שווי השוק של ZETRIX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZETRIX?
ההיצע במחזור של ZETRIX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZETRIX?
‏‏ZETRIX השיג מחיר שיא (ATH) של 22.05768378707389 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZETRIX?
ZETRIX ‏‏רשם מחירATL של 10.2228296356224 USD.
מהו נפח המסחר של ZETRIX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZETRIX הוא $ 210.93K USD.
האם ZETRIX יעלה השנה?
ZETRIX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZETRIX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:28:39 (UTC+8)

ZETRIX (ZETRIX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ZETRIX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ZETRIX
ZETRIX
USD
USD

1 ZETRIX = 15.656 USD

מסחרZETRIX

USDTZETRIX
$15.648
$15.648$15.648
-2.04%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד