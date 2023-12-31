ZETRIX

Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger.

שֵׁםZETRIX

דירוגNo.3739

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע2,110,067,061.24

אספקה כוללת1,161,169,316

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים22.05768378707389,2024-11-23

המחיר הנמוך ביותר10.2228296356224,2023-12-31

בלוקצ'יין ציבוריZETRIX

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

ZETRIX/USDT
ZETRIX
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ZETRIX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
ZETRIX/USDT
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ZETRIX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
