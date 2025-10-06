Frankencoin מחיר היום

מחיר Frankencoin (ZCHF) בזמן אמת היום הוא $ 1.259, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZCHF ל USD הוא $ 1.259 לכל ZCHF.

Frankencoin כרגע מדורג במקום #3944 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 ZCHF. ב‑24 השעות האחרונות, ZCHF סחר בין $ 1.255 (נמוך) ל $ 1.2614 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.4867555171082332, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.0691543241973427.

ביצועים לטווח קצר, ZCHF נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +1.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.05K.

Frankencoin (ZCHF) מידע שוק

דירוג No.3944 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 54.05K$ 54.05K $ 54.05K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.05M$ 12.05M $ 12.05M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 9,569,702 9,569,702 9,569,702 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Frankencoin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.05K. ההיצע במחזור של ZCHF הוא 0.00, עם היצע כולל של 9569702. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.05M.