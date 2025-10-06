YZY מחיר היום

מחיר YZY (YZY) בזמן אמת היום הוא $ 0.3765, עם שינוי של 2.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YZY ל USD הוא $ 0.3765 לכל YZY.

YZY כרגע מדורג במקום #262 לפי שווי שוק של $ 112.95M, עם היצע במחזור של 300.00M YZY. ב‑24 השעות האחרונות, YZY סחר בין $ 0.3701 (נמוך) ל $ 0.4129 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.1581037257728988, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.19323573050067985.

ביצועים לטווח קצר, YZY נע ב -0.35% בשעה האחרונה ו -1.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 60.67K.

YZY (YZY) מידע שוק

דירוג No.262 שווי שוק $ 112.95M נפח (24 שעות) $ 60.67K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 376.50M אספקת מחזור 300.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 אספקה כוללת 999,999,698.414443 שיעור מחזור 29.99% בלוקצ'יין ציבורי SOL

