Xrp Classic (XRPC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0011319. במהלך 24 השעות האחרונות, XRPC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0010894 לבין שיא של $ 0.001139, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XRPCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.008002395959442863, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000264305997304428.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XRPC השתנה ב -0.63% במהלך השעה האחרונה, +2.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Xrp Classic (XRPC) מידע שוק
No.5470
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 750.47
$ 750.47$ 750.47
$ 754.60K
$ 754.60K$ 754.60K
0.00
0.00 0.00
666,666,666
666,666,666 666,666,666
666,666,666
666,666,666 666,666,666
0.00%
XRP
שווי השוק הנוכחי של Xrp Classic הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 750.47. ההיצע במחזור של XRPC הוא 0.00, עם היצע כולל של 666666666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 754.60K.
Xrp Classic (XRPC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Xrp Classicהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000029543
+2.68%
30 ימים
$ +0.0002555
+29.15%
60 ימים
$ +0.0001329
+13.30%
90 ימים
$ -0.0000808
-6.67%
Xrp Classic שינוי מחיר היום
היום,XRPC רשם שינוי של $ +0.000029543 (+2.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Xrp Classic שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0002555 (+29.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Xrp Classic שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,XRPC ראה שינוי של $ +0.0001329 (+13.30%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Xrp Classic שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000808 (-6.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Xrp Classic (XRPC)?
Xrp Classic's purpose is to develop eco-friendly solutions that aim to make the cryptocurrency space safer and easier to understand for everyone. Xrp Classic is a project aimed at developing its own ReFi blockchain. Our vision is to develop an innovative, sustainable, multi-platform ecosystem that enables users to earn whilst having a pleasant experience using it.
Xrp Classicתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Xrp Classic (XRPC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Xrp Classic (XRPC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Xrp Classic.
הבנת הטוקנומיקה של Xrp Classic (XRPC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XRPC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Xrp Classic (XRPC)
