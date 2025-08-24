עוד על XRPC

Xrp Classic סֵמֶל

Xrp Classic מְחִיר(XRPC)

1 XRPC ל USDמחיר חי:

Xrp Classic (XRPC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:27:31 (UTC+8)

Xrp Classic (XRPC) מידע על מחיר (USD)

Xrp Classic (XRPC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0011319. במהלך 24 השעות האחרונות, XRPC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0010894 לבין שיא של $ 0.001139, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XRPCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.008002395959442863, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000264305997304428.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XRPC השתנה ב -0.63% במהלך השעה האחרונה, +2.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Xrp Classic (XRPC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Xrp Classic הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 750.47. ההיצע במחזור של XRPC הוא 0.00, עם היצע כולל של 666666666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 754.60K.

Xrp Classic (XRPC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Xrp Classicהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000029543+2.68%
30 ימים$ +0.0002555+29.15%
60 ימים$ +0.0001329+13.30%
90 ימים$ -0.0000808-6.67%
Xrp Classic שינוי מחיר היום

היום,XRPC רשם שינוי של $ +0.000029543 (+2.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Xrp Classic שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0002555 (+29.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Xrp Classic שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XRPC ראה שינוי של $ +0.0001329 (+13.30%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Xrp Classic שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000808 (-6.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Xrp Classic (XRPC)?

בדוק את Xrp Classic עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהXrp Classic (XRPC)

Xrp Classic's purpose is to develop eco-friendly solutions that aim to make the cryptocurrency space safer and easier to understand for everyone. Xrp Classic is a project aimed at developing its own ReFi blockchain. Our vision is to develop an innovative, sustainable, multi-platform ecosystem that enables users to earn whilst having a pleasant experience using it.

Xrp Classic זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Xrp Classicההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXRPC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Xrp Classicאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXrp Classic לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Xrp Classicתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Xrp Classic (XRPC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Xrp Classic (XRPC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Xrp Classic.

בדוק את Xrp Classic תחזית המחיר עכשיו‏!

Xrp Classic (XRPC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Xrp Classic (XRPC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XRPC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Xrp Classic (XRPC)

מחפש איך לקנותXrp Classic? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Xrp Classicב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XRPC למטבעות מקומיים

Xrp Classic מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Xrp Classic, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרXrp Classic הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Xrp Classic

כמה שווה Xrp Classic (XRPC) היום?
החי XRPCהמחיר ב USD הוא 0.0011319 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XRPC ל USD?
המחיר הנוכחי של XRPC ל USD הוא $ 0.0011319. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Xrp Classic?
שווי השוק של XRPC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XRPC?
ההיצע במחזור של XRPC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XRPC?
‏‏XRPC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.008002395959442863 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XRPC?
XRPC ‏‏רשם מחירATL של 0.000264305997304428 USD.
מהו נפח המסחר של XRPC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XRPC הוא $ 750.47 USD.
האם XRPC יעלה השנה?
XRPC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XRPC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:27:31 (UTC+8)

Xrp Classic (XRPC) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

