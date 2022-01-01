Xrp Classic (XRPC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Xrp Classic (XRPC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Xrp Classic (XRPC) מידע Xrp Classic's purpose is to develop eco-friendly solutions that aim to make the cryptocurrency space safer and easier to understand for everyone. Xrp Classic is a project aimed at developing its own ReFi blockchain. Our vision is to develop an innovative, sustainable, multi-platform ecosystem that enables users to earn whilst having a pleasant experience using it. אתר רשמי: https://www.xrpclassic.com/ מסמך לבן: https://docs.xrpclassic.com/ סייר בלוקים: https://xrpscan.com/account/rHTZAic4QVErSS2AMbPJUe3zdUJPgWzXJe קנה XRPCעכשיו!

Xrp Classic (XRPC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Xrp Classic (XRPC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 666.67M $ 666.67M $ 666.67M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 685.33K $ 685.33K $ 685.33K שיא כל הזמנים: $ 0.0084983 $ 0.0084983 $ 0.0084983 שפל כל הזמנים: $ 0.000264305997304428 $ 0.000264305997304428 $ 0.000264305997304428 מחיר נוכחי: $ 0.001028 $ 0.001028 $ 0.001028 למידע נוסף על Xrp Classic (XRPC) מחיר

Xrp Classic (XRPC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Xrp Classic (XRPC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XRPC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XRPCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XRPCטוקניומיקה, חקרו אתXRPCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות XRPC מעוניין להוסיף את Xrp Classic (XRPC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת XRPC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות XRPC ב-MEXC עכשיו!

Xrp Classic (XRPC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XRPCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה XRPC עכשיו את היסטוריית המחירים!

XRPC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן XRPC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XRPC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה XRPCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

