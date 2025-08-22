מה זהRadix (XRD)

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Radix (XRD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Radix (XRD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XRD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Radix מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Radix, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

Radix (XRD) עדכונים חשובים מהתעשייה

