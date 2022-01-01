Radix (XRD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Radix (XRD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog. אתר רשמי: https://www.radixdlt.com/ מסמך לבן: https://www.radixdlt.com/whitepapers/defi סייר בלוקים: https://dashboard.radixdlt.com/

Radix (XRD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Radix (XRD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 62.46M $ 62.46M $ 62.46M ההיצע הכולל: $ 13.23B $ 13.23B $ 13.23B אספקה במחזור: $ 11.83B $ 11.83B $ 11.83B FDV (שווי מדולל מלא): $ 69.86M $ 69.86M $ 69.86M שיא כל הזמנים: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 שפל כל הזמנים: $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 מחיר נוכחי: $ 0.005282 $ 0.005282 $ 0.005282 למידע נוסף על Radix (XRD) מחיר

Radix (XRD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Radix (XRD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XRD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XRDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XRDטוקניומיקה, חקרו אתXRDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

