XPIN Network (XPIN) תחזית מחיר (USD)

קבל XPIN Network תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה XPIN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של XPIN Network
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

XPIN Network חיזוי מחיר
$0.0028845
$0.0028845$0.0028845
+1.23%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
XPIN Network תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

XPIN Network (XPIN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, XPIN Network ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002884 בשנת 2025.

XPIN Network (XPIN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, XPIN Network ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003028 בשנת 2026.

XPIN Network (XPIN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של XPIN הוא $ 0.003180 עם 10.25% שיעור צמיחה.

XPIN Network (XPIN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של XPIN הוא $ 0.003339 עם 15.76% שיעור צמיחה.

XPIN Network (XPIN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של XPIN הוא $ 0.003506 עם 21.55% שיעור צמיחה.

XPIN Network (XPIN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של XPIN הוא $ 0.003681 עם 27.63% שיעור צמיחה.

XPIN Network (XPIN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של XPIN Network עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005996.

XPIN Network (XPIN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של XPIN Network עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.009767.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.002884
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003028
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003180
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003339
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003506
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003681
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003865
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004058
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.004261
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004474
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004698
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004933
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005180
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005439
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005711
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005996
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר XPIN Network תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.002884
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.002884
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.002887
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.002896
    0.41%
XPIN Network (XPIN) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורXPINב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.002884. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

XPIN Network (XPIN) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורXPIN , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.002884. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

XPIN Network (XPIN) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורXPIN , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.002887. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

XPIN Network (XPIN) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורXPIN הוא $0.002896. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית XPIN Network

$ 0.0028845
$ 0.0028845$ 0.0028845

+1.23%

$ 50.50M
$ 50.50M$ 50.50M

17.51B
17.51B 17.51B

$ 92.75K
$ 92.75K$ 92.75K

--

המחיר XPIN העדכני הוא $ 0.0028845. יש לו שינוי של +1.23% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 92.75Kב 24 שעות.
בנוסף, XPIN יש כמות במעגל של 17.51B ושווי שוק כולל של $ 50.50M.

איך לקנות XPIN Network (XPIN)

מנסה לקנות XPIN? כעת ניתן לרכוש XPIN באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות XPIN Network ולהתחיל ב-MEXC עכשיו!

למד כיצד לקנות XPIN עכשיו

XPIN Network מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בXPIN Networkדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלXPIN Network הוא 0.002884USD. היצע במחזור של XPIN Network(XPIN) הוא0.00 XPIN , מה שמעניק לו שווי שוק של $50.50M.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    0.00%
    $ 0.000013
    $ 0.002916
    $ 0.002753
  • 7 ימים
    -0.25%
    $ -0.000993
    $ 0.004129
    $ 0.002753
  • 30 ימים
    -0.18%
    $ -0.000645
    $ 0.010408
    $ 0.002753
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,XPIN Network הראה תנועת מחירים של$0.000013 , המשקפת0.00% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,XPIN Network נסחר בשיא של $0.004129 ושפל של $0.002753. נרשם שינוי במחיר של-0.25%. מגמה אחרונה זו מציגה אתXPIN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,XPIN Network חווה -0.18%שינוי, המשקף בערך $-0.000645 לערכו. זה מצביע על כך ש XPIN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

בדוק את ההיסטוריה המלאה של XPIN Network המחיר למגמות מפורטות ב MEXC

צפה XPIN בהיסטוריית המחירים המלאה

איך XPIN Network (XPIN) מודול חיזוי מחיר עובד?

XPIN Network מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של XPINעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךXPIN Network לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של XPIN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של XPIN Network. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלXPIN .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלXPIN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של XPIN Network.

מדוע XPIN חיזוי מחירים חשוב?

XPIN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם XPIN כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, XPIN ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של XPIN בחודש הבא?
על פי XPIN Network (XPIN) כלי תחזית המחירים, המחיר XPIN הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 XPIN בשנת 2026?
המחיר של 1 XPIN Network (XPIN) היום הוא $0.002884. על פי מודול התחזית שלעיל, XPIN יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של XPIN בשנת 2027?
XPIN Network (XPIN) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 XPIN עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של XPIN בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, XPIN Network (XPIN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של XPIN בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, XPIN Network (XPIN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 XPIN בשנת 2030?
המחיר של 1 XPIN Network (XPIN) היום הוא $0.002884. על פי מודול התחזית שלעיל, XPIN יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי XPIN תחזית המחיר בשנת 2040?
XPIN Network (XPIN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 XPIN עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.