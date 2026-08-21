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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ONYXCOIN, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ONYXCOIN, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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ONYXCOIN (XCN) ניתוח טכני היום

ONYXCOIN (XCN) ניתוח טכני היום

דף ONYXCOIN הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XCN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ONYXCOIN למטה.

ONYXCOIN (XCN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0032812--+9.04%-9.30%-29.76%
למידע נוסף על ONYXCOIN מחיר

ONYXCOIN אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ONYXCOIN במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 2
קנה 19
ממוצעים נעים:קנהמכור 3נייטרלי 0קנה 11
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 2קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.003285
0.003283
R2
0.003283
0.003281
R1
0.003282
0.003281
PP
0.00328
0.00328
S1
0.003279
0.003278
S2
0.003277
0.003278
S3
0.003276
0.003277

ONYXCOIN אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.11M
$1.74 M
$1.84 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.04 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

ONYXCOIN זרימת הון

זרימת נטו פנימהXCNUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.23 M0.00
2026-08-20$0.00 M0.00
2026-08-19$0.01 M0.00
2026-08-18-$0.02 M0.00
2026-08-17-$0.05 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על ONYXCOIN

סחור ב ONYXCOIN (XCN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב ONYXCOIN מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTXCN
$0.0032884
$0.0032884$0.0032884
+4.45%
3.01M (USDT)
/USDCXCN
$0.003278
$0.003278$0.003278
+5.74%
17.07M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

XCN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XCN
XCN
USD
USD

1 XCN = 0.0032812 USD

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