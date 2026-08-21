ONYXCOIN (XCN) ניתוח טכני היום דף ONYXCOIN הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XCN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ONYXCOIN למטה. הירשם

ONYXCOIN (XCN) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0032812 -- +9.04% -9.30% -29.76%

ONYXCOIN אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ONYXCOIN במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 5 נייטרלי 2 קנה 19 ממוצעים נעים : קנה מכור 3 נייטרלי 0 קנה 11 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 2 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.003285 0.003283 R2 0.003283 0.003281 R1 0.003282 0.003281 PP 0.00328 0.00328 S1 0.003279 0.003278 S2 0.003277 0.003278 S3 0.003276 0.003277

ONYXCOIN אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.11M $1.74 M $1.84 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.03 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.03 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.05 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.04 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. ONYXCOIN זרימת הון זרימת נטו פנימה XCNUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.23 M 0.00 2026-08-20 $0.00 M 0.00 2026-08-19 $0.01 M 0.00 2026-08-18 -$0.02 M 0.00 2026-08-17 -$0.05 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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