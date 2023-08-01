עוד על WXT

WEEX Token סֵמֶל

WEEX Token מְחִיר(WXT)

WEEX Token (WXT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:52:57 (UTC+8)

WEEX Token (WXT) מידע על מחיר (USD)

WEEX Token (WXT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.037148. במהלך 24 השעות האחרונות, WXT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.036795 לבין שיא של $ 0.039639, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WXTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03882405874422304, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01076131063143907.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WXT השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -1.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WEEX Token (WXT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של WEEX Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.67M. ההיצע במחזור של WXT הוא 0.00, עם היצע כולל של 6000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 222.89M.

WEEX Token (WXT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של WEEX Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00070354-1.85%
30 ימים$ +0.002239+6.41%
60 ימים$ +0.008941+31.69%
90 ימים$ +0.00381+11.42%
WEEX Token שינוי מחיר היום

היום,WXT רשם שינוי של $ -0.00070354 (-1.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

WEEX Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002239 (+6.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

WEEX Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WXT ראה שינוי של $ +0.008941 (+31.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

WEEX Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00381 (+11.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של WEEX Token (WXT)?

בדוק את WEEX Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWEEX Token (WXT)

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

WEEX Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול WEEX Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWXT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים WEEX Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWEEX Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

WEEX Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WEEX Token (WXT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WEEX Token (WXT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WEEX Token.

בדוק את WEEX Token תחזית המחיר עכשיו‏!

WEEX Token (WXT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WEEX Token (WXT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WXT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות WEEX Token (WXT)

מחפש איך לקנותWEEX Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש WEEX Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WXT למטבעות מקומיים

WEEX Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של WEEX Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרWEEX Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על WEEX Token

כמה שווה WEEX Token (WXT) היום?
החי WXTהמחיר ב USD הוא 0.037148 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WXT ל USD?
המחיר הנוכחי של WXT ל USD הוא $ 0.037148. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WEEX Token?
שווי השוק של WXT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WXT?
ההיצע במחזור של WXT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WXT?
‏‏WXT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03882405874422304 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WXT?
WXT ‏‏רשם מחירATL של 0.01076131063143907 USD.
מהו נפח המסחר של WXT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WXT הוא $ 6.67M USD.
האם WXT יעלה השנה?
WXT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WXT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:52:57 (UTC+8)

WEEX Token (WXT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

