WEEX Token (WXT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.037148. במהלך 24 השעות האחרונות, WXT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.036795 לבין שיא של $ 0.039639, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WXTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03882405874422304, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01076131063143907.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WXT השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -1.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
WEEX Token (WXT) מידע שוק
No.3367
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 6.67M
$ 6.67M$ 6.67M
$ 222.89M
$ 222.89M$ 222.89M
0.00
0.00 0.00
6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000
2023-08-01 00:00:00
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
ETH
שווי השוק הנוכחי של WEEX Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.67M. ההיצע במחזור של WXT הוא 0.00, עם היצע כולל של 6000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 222.89M.
WEEX Token (WXT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של WEEX Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00070354
-1.85%
30 ימים
$ +0.002239
+6.41%
60 ימים
$ +0.008941
+31.69%
90 ימים
$ +0.00381
+11.42%
WEEX Token שינוי מחיר היום
היום,WXT רשם שינוי של $ -0.00070354 (-1.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
WEEX Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002239 (+6.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
WEEX Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WXT ראה שינוי של $ +0.008941 (+31.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
WEEX Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00381 (+11.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של WEEX Token (WXT)?
WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.
WEEX Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול WEEX Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקWXT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים WEEX Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWEEX Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
WEEX Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה WEEX Token (WXT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WEEX Token (WXT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WEEX Token.
הבנת הטוקנומיקה של WEEX Token (WXT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WXT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות WEEX Token (WXT)
מחפש איך לקנותWEEX Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש WEEX Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.