WXT

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

שֵׁםWXT

דירוגNo.3521

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע0

אספקה כוללת6,000,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2023-08-01 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.01 USDT

שיא כל הזמנים0.04058767499021916,2025-08-29

המחיר הנמוך ביותר0.01076131063143907,2024-09-06

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

