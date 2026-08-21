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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Worldcoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Worldcoin, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Worldcoin (WLD) ניתוח טכני היום

Worldcoin (WLD) ניתוח טכני היום

דף Worldcoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WLD מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Worldcoin למטה.

Worldcoin (WLD) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.372--+9.66%-2.62%+41.12%
למידע נוסף על Worldcoin מחיר

Worldcoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Worldcoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 17
נייטרלי 1
קנה 8
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.3728
0.3726
R2
0.3726
0.3724
R1
0.3723
0.3723
PP
0.3721
0.3721
S1
0.3718
0.3719
S2
0.3716
0.3718
S3
0.3713
0.3716

Worldcoin אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.62M
$30.54 M
$29.92 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-1.96M
קניות פעילות ל-3 ימים
$62.43 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$64.39 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-1.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$148.19 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$149.23 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Worldcoin זרימת הון

זרימת נטו פנימהWLDUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.50 M0.37
2026-08-20-$0.03 M0.36
2026-08-19$2.46 M0.34
2026-08-18$0.18 M0.33
2026-08-17-$0.39 M0.36

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Worldcoin (WLD) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Worldcoin מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTWLD
$0.372
$0.372$0.372
+2.53%
3.33M (USDT)
/USDCWLD
$0.3724
$0.3724$0.3724
+2.58%
149.26K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

WLD-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WLD
WLD
USD
USD

1 WLD = 0.372 USD

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