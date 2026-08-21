Worldcoin (WLD) ניתוח טכני היום דף Worldcoin הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WLD מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Worldcoin למטה. הירשם

Worldcoin (WLD) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.372 -- +9.66% -2.62% +41.12%

Worldcoin אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Worldcoin במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 17 נייטרלי 1 קנה 8 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 1 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.3728 0.3726 R2 0.3726 0.3724 R1 0.3723 0.3723 PP 0.3721 0.3721 S1 0.3718 0.3719 S2 0.3716 0.3718 S3 0.3713 0.3716

Worldcoin אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.62M $30.54 M $29.92 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -1.96M קניות פעילות ל-3 ימים $62.43 M מכירות פעילות ל-3 ימים $64.39 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -1.04M קניות פעילות ל-7 ימים $148.19 M מכירות פעילות ל-7 ימים $149.23 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Worldcoin זרימת הון זרימת נטו פנימה WLDUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.50 M 0.37 2026-08-20 -$0.03 M 0.36 2026-08-19 $2.46 M 0.34 2026-08-18 $0.18 M 0.33 2026-08-17 -$0.39 M 0.36 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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