WINR Protocol סֵמֶל

WINR Protocol מְחִיר(WINR)

1 WINR ל USDמחיר חי:

$0.00665
$0.00665$0.00665
+9.55%1D
USD
WINR Protocol (WINR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:04:06 (UTC+8)

WINR Protocol (WINR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00601
$ 0.00601$ 0.00601
24 שעות נמוך
$ 0.00677
$ 0.00677$ 0.00677
גבוה 24 שעות

$ 0.00601
$ 0.00601$ 0.00601

$ 0.00677
$ 0.00677$ 0.00677

$ 0.14633127912041108
$ 0.14633127912041108$ 0.14633127912041108

$ 0.005103836506161984
$ 0.005103836506161984$ 0.005103836506161984

-0.16%

+9.55%

+15.45%

+15.45%

WINR Protocol (WINR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00665. במהלך 24 השעות האחרונות, WINR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00601 לבין שיא של $ 0.00677, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WINRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14633127912041108, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005103836506161984.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WINR השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, +9.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WINR Protocol (WINR) מידע שוק

No.3684

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 436.25K
$ 436.25K$ 436.25K

$ 6.05M
$ 6.05M$ 6.05M

0.00
0.00 0.00

910,436,702
910,436,702 910,436,702

518,150,658.64224267
518,150,658.64224267 518,150,658.64224267

0.00%

ARB

שווי השוק הנוכחי של WINR Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 436.25K. ההיצע במחזור של WINR הוא 0.00, עם היצע כולל של 518150658.64224267. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.05M.

WINR Protocol (WINR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של WINR Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0005797+9.55%
30 ימים$ +0.00042+6.74%
60 ימים$ -0.00023-3.35%
90 ימים$ -0.0018-21.31%
WINR Protocol שינוי מחיר היום

היום,WINR רשם שינוי של $ +0.0005797 (+9.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

WINR Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00042 (+6.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

WINR Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WINR ראה שינוי של $ -0.00023 (-3.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

WINR Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0018 (-21.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של WINR Protocol (WINR)?

בדוק את WINR Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWINR Protocol (WINR)

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

WINR Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול WINR Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWINR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים WINR Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWINR Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

WINR Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WINR Protocol (WINR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WINR Protocol (WINR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WINR Protocol.

בדוק את WINR Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

WINR Protocol (WINR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WINR Protocol (WINR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WINR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות WINR Protocol (WINR)

מחפש איך לקנותWINR Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש WINR Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WINR למטבעות מקומיים

1 WINR Protocol(WINR) ל VND
174.99475
1 WINR Protocol(WINR) ל AUD
A$0.0101745
1 WINR Protocol(WINR) ל GBP
0.004921
1 WINR Protocol(WINR) ל EUR
0.0056525
1 WINR Protocol(WINR) ל USD
$0.00665
1 WINR Protocol(WINR) ל MYR
RM0.02793
1 WINR Protocol(WINR) ל TRY
0.27265
1 WINR Protocol(WINR) ל JPY
¥0.97755
1 WINR Protocol(WINR) ל ARS
ARS$8.78465
1 WINR Protocol(WINR) ל RUB
0.537586
1 WINR Protocol(WINR) ל INR
0.5822075
1 WINR Protocol(WINR) ל IDR
Rp107.2580495
1 WINR Protocol(WINR) ל KRW
9.223284
1 WINR Protocol(WINR) ל PHP
0.376789
1 WINR Protocol(WINR) ל EGP
￡E.0.322525
1 WINR Protocol(WINR) ל BRL
R$0.036043
1 WINR Protocol(WINR) ל CAD
C$0.009177
1 WINR Protocol(WINR) ל BDT
0.809039
1 WINR Protocol(WINR) ל NGN
10.1681825
1 WINR Protocol(WINR) ל COP
$26.706799
1 WINR Protocol(WINR) ל ZAR
R.0.1168405
1 WINR Protocol(WINR) ל UAH
0.2756425
1 WINR Protocol(WINR) ל VES
Bs0.931
1 WINR Protocol(WINR) ל CLP
$6.384
1 WINR Protocol(WINR) ל PKR
Rs1.885408
1 WINR Protocol(WINR) ל KZT
3.558016
1 WINR Protocol(WINR) ל THB
฿0.215726
1 WINR Protocol(WINR) ל TWD
NT$0.202692
1 WINR Protocol(WINR) ל AED
د.إ0.0244055
1 WINR Protocol(WINR) ל CHF
Fr0.00532
1 WINR Protocol(WINR) ל HKD
HK$0.0519365
1 WINR Protocol(WINR) ל AMD
֏2.545886
1 WINR Protocol(WINR) ל MAD
.د.م0.05985
1 WINR Protocol(WINR) ל MXN
$0.123823
1 WINR Protocol(WINR) ל SAR
ريال0.0249375
1 WINR Protocol(WINR) ל PLN
0.024206
1 WINR Protocol(WINR) ל RON
лв0.028728
1 WINR Protocol(WINR) ל SEK
kr0.0632415
1 WINR Protocol(WINR) ל BGN
лв0.0111055
1 WINR Protocol(WINR) ל HUF
Ft2.260335
1 WINR Protocol(WINR) ל CZK
0.139517
1 WINR Protocol(WINR) ל KWD
د.ك0.00202825
1 WINR Protocol(WINR) ל ILS
0.0224105
1 WINR Protocol(WINR) ל AOA
Kz6.0619405
1 WINR Protocol(WINR) ל BHD
.د.ب0.00250705
1 WINR Protocol(WINR) ל BMD
$0.00665
1 WINR Protocol(WINR) ל DKK
kr0.042427
1 WINR Protocol(WINR) ל HNL
L0.174097
1 WINR Protocol(WINR) ל MUR
0.303506
1 WINR Protocol(WINR) ל NAD
$0.1165745
1 WINR Protocol(WINR) ל NOK
kr0.0670985
1 WINR Protocol(WINR) ל NZD
$0.011305
1 WINR Protocol(WINR) ל PAB
B/.0.00665
1 WINR Protocol(WINR) ל PGK
K0.028063
1 WINR Protocol(WINR) ל QAR
ر.ق0.0241395
1 WINR Protocol(WINR) ל RSD
дин.0.6661305

WINR Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של WINR Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWINR Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על WINR Protocol

כמה שווה WINR Protocol (WINR) היום?
החי WINRהמחיר ב USD הוא 0.00665 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WINR ל USD?
המחיר הנוכחי של WINR ל USD הוא $ 0.00665. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WINR Protocol?
שווי השוק של WINR הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WINR?
ההיצע במחזור של WINR הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WINR?
‏‏WINR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.14633127912041108 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WINR?
WINR ‏‏רשם מחירATL של 0.005103836506161984 USD.
מהו נפח המסחר של WINR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WINR הוא $ 436.25K USD.
האם WINR יעלה השנה?
WINR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WINR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
WINR Protocol (WINR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

