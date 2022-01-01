WINR Protocol (WINR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי WINR Protocol (WINR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

WINR Protocol (WINR) מידע WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products. אתר רשמי: https://winr.games/ מסמך לבן: https://docs.winr.games/ סייר בלוקים: https://arbiscan.io/address/0xD77B108d4f6cefaa0Cae9506A934e825BEccA46E קנה WINRעכשיו!

WINR Protocol (WINR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור WINR Protocol (WINR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 518.15M $ 518.15M $ 518.15M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.25M $ 7.25M $ 7.25M שיא כל הזמנים: $ 0.0838 $ 0.0838 $ 0.0838 שפל כל הזמנים: $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 מחיר נוכחי: $ 0.00796 $ 0.00796 $ 0.00796 למידע נוסף על WINR Protocol (WINR) מחיר

WINR Protocol (WINR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של WINR Protocol (WINR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WINR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WINRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WINRטוקניומיקה, חקרו אתWINRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WINR מעוניין להוסיף את WINR Protocol (WINR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WINR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WINR ב-MEXC עכשיו!

WINR Protocol (WINR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WINRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WINR עכשיו את היסטוריית המחירים!

WINR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WINR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WINR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WINRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

