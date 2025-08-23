עוד על WALLET

Ambire Wallet סֵמֶל

Ambire Wallet מְחִיר(WALLET)

1 WALLET ל USDמחיר חי:

$0.02771
$0.02771$0.02771
-4.44%1D
USD
Ambire Wallet (WALLET) טבלת מחירים חיה
Ambire Wallet (WALLET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02699
$ 0.02699$ 0.02699
24 שעות נמוך
$ 0.0298
$ 0.0298$ 0.0298
גבוה 24 שעות

$ 0.02699
$ 0.02699$ 0.02699

$ 0.0298
$ 0.0298$ 0.0298

$ 0.20064258285841255
$ 0.20064258285841255$ 0.20064258285841255

$ 0.000638616003044836
$ 0.000638616003044836$ 0.000638616003044836

+0.58%

-4.44%

+2.02%

+2.02%

Ambire Wallet (WALLET) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02771. במהלך 24 השעות האחרונות, WALLET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02699 לבין שיא של $ 0.0298, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WALLETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.20064258285841255, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000638616003044836.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WALLET השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -4.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ambire Wallet (WALLET) מידע שוק

No.878

$ 19.88M
$ 19.88M$ 19.88M

$ 149.96K
$ 149.96K$ 149.96K

$ 27.71M
$ 27.71M$ 27.71M

717.61M
717.61M 717.61M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

717,605,926.867507
717,605,926.867507 717,605,926.867507

71.76%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Ambire Wallet הוא $ 19.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 149.96K. ההיצע במחזור של WALLET הוא 717.61M, עם היצע כולל של 717605926.867507. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.71M.

Ambire Wallet (WALLET) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ambire Walletהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0012875-4.44%
30 ימים$ +0.00847+44.02%
60 ימים$ +0.01383+99.63%
90 ימים$ +0.01322+91.23%
Ambire Wallet שינוי מחיר היום

היום,WALLET רשם שינוי של $ -0.0012875 (-4.44%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ambire Wallet שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00847 (+44.02%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ambire Wallet שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WALLET ראה שינוי של $ +0.01383 (+99.63%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ambire Wallet שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01322 (+91.23%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ambire Wallet (WALLET)?

בדוק את Ambire Wallet עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAmbire Wallet (WALLET)

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

Ambire Wallet זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ambire Walletההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

- לבדוקWALLET את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ambire Walletאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAmbire Wallet לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ambire Walletתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ambire Wallet (WALLET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ambire Wallet (WALLET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ambire Wallet.

בדוק את Ambire Wallet תחזית המחיר עכשיו‏!

Ambire Wallet (WALLET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ambire Wallet (WALLET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WALLET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ambire Wallet (WALLET)

מחפש איך לקנותAmbire Wallet? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ambire Walletב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WALLET למטבעות מקומיים

1 Ambire Wallet(WALLET) ל VND
729.18865
1 Ambire Wallet(WALLET) ל AUD
A$0.0423963
1 Ambire Wallet(WALLET) ל GBP
0.0205054
1 Ambire Wallet(WALLET) ל EUR
0.0235535
1 Ambire Wallet(WALLET) ל USD
$0.02771
1 Ambire Wallet(WALLET) ל MYR
RM0.116382
1 Ambire Wallet(WALLET) ל TRY
1.13611
1 Ambire Wallet(WALLET) ל JPY
¥4.07337
1 Ambire Wallet(WALLET) ל ARS
ARS$36.60491
1 Ambire Wallet(WALLET) ל RUB
2.2400764
1 Ambire Wallet(WALLET) ל INR
2.4260105
1 Ambire Wallet(WALLET) ל IDR
Rp446.9354213
1 Ambire Wallet(WALLET) ל KRW
38.4326616
1 Ambire Wallet(WALLET) ל PHP
1.5700486
1 Ambire Wallet(WALLET) ל EGP
￡E.1.343935
1 Ambire Wallet(WALLET) ל BRL
R$0.1501882
1 Ambire Wallet(WALLET) ל CAD
C$0.0382398
1 Ambire Wallet(WALLET) ל BDT
3.3711986
1 Ambire Wallet(WALLET) ל NGN
42.3699755
1 Ambire Wallet(WALLET) ל COP
$111.2850226
1 Ambire Wallet(WALLET) ל ZAR
R.0.4868647
1 Ambire Wallet(WALLET) ל UAH
1.1485795
1 Ambire Wallet(WALLET) ל VES
Bs3.8794
1 Ambire Wallet(WALLET) ל CLP
$26.6016
1 Ambire Wallet(WALLET) ל PKR
Rs7.8563392
1 Ambire Wallet(WALLET) ל KZT
14.8259584
1 Ambire Wallet(WALLET) ל THB
฿0.8989124
1 Ambire Wallet(WALLET) ל TWD
NT$0.8446008
1 Ambire Wallet(WALLET) ל AED
د.إ0.1016957
1 Ambire Wallet(WALLET) ל CHF
Fr0.022168
1 Ambire Wallet(WALLET) ל HKD
HK$0.2164151
1 Ambire Wallet(WALLET) ל AMD
֏10.6084964
1 Ambire Wallet(WALLET) ל MAD
.د.م0.24939
1 Ambire Wallet(WALLET) ל MXN
$0.5159602
1 Ambire Wallet(WALLET) ל SAR
ريال0.1039125
1 Ambire Wallet(WALLET) ל PLN
0.1008644
1 Ambire Wallet(WALLET) ל RON
лв0.1197072
1 Ambire Wallet(WALLET) ל SEK
kr0.2635221
1 Ambire Wallet(WALLET) ל BGN
лв0.0462757
1 Ambire Wallet(WALLET) ל HUF
Ft9.418629
1 Ambire Wallet(WALLET) ל CZK
0.5813558
1 Ambire Wallet(WALLET) ל KWD
د.ك0.00845155
1 Ambire Wallet(WALLET) ל ILS
0.0933827
1 Ambire Wallet(WALLET) ל AOA
Kz25.2596047
1 Ambire Wallet(WALLET) ל BHD
.د.ب0.01044667
1 Ambire Wallet(WALLET) ל BMD
$0.02771
1 Ambire Wallet(WALLET) ל DKK
kr0.1767898
1 Ambire Wallet(WALLET) ל HNL
L0.7254478
1 Ambire Wallet(WALLET) ל MUR
1.2646844
1 Ambire Wallet(WALLET) ל NAD
$0.4857563
1 Ambire Wallet(WALLET) ל NOK
kr0.2795939
1 Ambire Wallet(WALLET) ל NZD
$0.047107
1 Ambire Wallet(WALLET) ל PAB
B/.0.02771
1 Ambire Wallet(WALLET) ל PGK
K0.1169362
1 Ambire Wallet(WALLET) ל QAR
ر.ق0.1005873
1 Ambire Wallet(WALLET) ל RSD
дин.2.7757107

למובן מעמיק יותר של Ambire Wallet, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAmbire Wallet הרשמי
חסום סייר

נייר לבן
האתרAmbire Wallet הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ambire Wallet

כמה שווה Ambire Wallet (WALLET) היום?
החי WALLETהמחיר ב USD הוא 0.02771 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WALLET ל USD?
המחיר הנוכחי של WALLET ל USD הוא $ 0.02771. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ambire Wallet?
שווי השוק של WALLET הוא $ 19.88M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WALLET?
ההיצע במחזור של WALLET הוא 717.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WALLET?
‏‏WALLET השיג מחיר שיא (ATH) של 0.20064258285841255 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WALLET?
WALLET ‏‏רשם מחירATL של 0.000638616003044836 USD.
מהו נפח המסחר של WALLET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WALLET הוא $ 149.96K USD.
האם WALLET יעלה השנה?
WALLET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WALLET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Ambire Wallet (WALLET) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

