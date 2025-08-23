מה זהAmbire Wallet (WALLET)

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

Ambire Wallet זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ambire Walletההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקWALLET את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ambire Walletאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAmbire Wallet לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ambire Walletתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ambire Wallet (WALLET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ambire Wallet (WALLET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ambire Wallet.

בדוק את Ambire Wallet תחזית המחיר עכשיו‏!

Ambire Wallet (WALLET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ambire Wallet (WALLET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WALLET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ambire Wallet (WALLET)

מחפש איך לקנותAmbire Wallet? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ambire Walletב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WALLET למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Ambire Wallet מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ambire Wallet, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ambire Wallet כמה שווה Ambire Wallet (WALLET) היום? החי WALLETהמחיר ב USD הוא 0.02771 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי WALLET ל USD? $ 0.02771 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של WALLET ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Ambire Wallet? שווי השוק של WALLET הוא $ 19.88M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של WALLET? ההיצע במחזור של WALLET הוא 717.61M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WALLET? ‏‏WALLET השיג מחיר שיא (ATH) של 0.20064258285841255 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WALLET? WALLET ‏‏רשם מחירATL של 0.000638616003044836 USD . מהו נפח המסחר של WALLET? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WALLET הוא $ 149.96K USD . האם WALLET יעלה השנה? WALLET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WALLET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

