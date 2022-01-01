Ambire Wallet (WALLET) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ambire Wallet (WALLET), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ambire Wallet (WALLET) מידע Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience. אתר רשמי: https://www.ambire.com/ מסמך לבן: https://ambire.notion.site/ambire-a-new-kind-of-wallet סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae קנה WALLETעכשיו!

Ambire Wallet (WALLET) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ambire Wallet (WALLET), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 19.28M $ 19.28M $ 19.28M ההיצע הכולל: $ 717.70M $ 717.70M $ 717.70M אספקה במחזור: $ 717.70M $ 717.70M $ 717.70M FDV (שווי מדולל מלא): $ 26.87M $ 26.87M $ 26.87M שיא כל הזמנים: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 שפל כל הזמנים: $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 מחיר נוכחי: $ 0.02687 $ 0.02687 $ 0.02687 למידע נוסף על Ambire Wallet (WALLET) מחיר

Ambire Wallet (WALLET) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ambire Wallet (WALLET) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WALLET אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WALLETהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WALLETטוקניומיקה, חקרו אתWALLETהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WALLET מעוניין להוסיף את Ambire Wallet (WALLET) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WALLET, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WALLET ב-MEXC עכשיו!

Ambire Wallet (WALLET) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WALLETעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WALLET עכשיו את היסטוריית המחירים!

WALLET חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WALLET עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WALLET משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WALLETעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

