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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Wormhole, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Wormhole, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Wormhole (W) ניתוח טכני היום

Wormhole (W) ניתוח טכני היום

דף Wormhole הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של W מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Wormhole למטה.

Wormhole (W) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.009055--+10.57%-1.24%-23.40%
למידע נוסף על Wormhole מחיר

Wormhole אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Wormhole במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 3
נייטרלי 7
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 1קנה 13
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 3נייטרלי 6קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.009049
0.009043
R2
0.009043
0.00904
R1
0.00904
0.009038
PP
0.009035
0.009035
S1
0.009032
0.009031
S2
0.009026
0.009029
S3
0.009023
0.009026

Wormhole אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.25M
$8.93 M
$9.18 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.08M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.44 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.36 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.12M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.78 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.66 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Wormhole זרימת הון

זרימת נטו פנימהWUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M0.01
2026-08-20$0.02 M0.01
2026-08-19$0.00 M0.01
2026-08-18-$0.05 M0.01
2026-08-17-$0.04 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Wormhole

סחור ב Wormhole (W) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Wormhole מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTW
$0.009058
$0.009058$0.009058
+1.68%
29.98M (USDT)
/USDCW
$0.009059
$0.009059$0.009059
+1.54%
6.02M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

W-ל-USD מחשבון

סְכוּם

W
W
USD
USD

1 W = 0.009055 USD

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