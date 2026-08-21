Wormhole (W) ניתוח טכני היום דף Wormhole הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של W מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Wormhole למטה. הירשם

Wormhole (W) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.009055 -- +10.57% -1.24% -23.40%

Wormhole אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Wormhole במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 3 נייטרלי 7 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 1 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 3 נייטרלי 6 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.009049 0.009043 R2 0.009043 0.00904 R1 0.00904 0.009038 PP 0.009035 0.009035 S1 0.009032 0.009031 S2 0.009026 0.009029 S3 0.009023 0.009026

Wormhole אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.25M $8.93 M $9.18 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.08M קניות פעילות ל-3 ימים $0.44 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.36 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.12M קניות פעילות ל-7 ימים $0.78 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.66 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Wormhole זרימת הון זרימת נטו פנימה WUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.02 M 0.01 2026-08-20 $0.02 M 0.01 2026-08-19 $0.00 M 0.01 2026-08-18 -$0.05 M 0.01 2026-08-17 -$0.04 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Wormhole (W) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Wormhole מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT W $0.009058 $0.009058 $0.009058 +1.68% 29.98M (USDT) סַחַר / USDC W $0.009059 $0.009059 $0.009059 +1.54% 6.02M (USDT) סַחַר