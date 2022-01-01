VVV (VVV) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי VVV (VVV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

VVV (VVV) מידע Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API. אתר רשמי: https://venice.ai/home סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf קנה VVVעכשיו!

VVV (VVV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור VVV (VVV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 103.72M $ 103.72M $ 103.72M ההיצע הכולל: $ 74.65M $ 74.65M $ 74.65M אספקה במחזור: $ 35.34M $ 35.34M $ 35.34M FDV (שווי מדולל מלא): $ 219.10M $ 219.10M $ 219.10M שיא כל הזמנים: $ 19.9 $ 19.9 $ 19.9 שפל כל הזמנים: $ 0.5132534272823827 $ 0.5132534272823827 $ 0.5132534272823827 מחיר נוכחי: $ 2.935 $ 2.935 $ 2.935 למידע נוסף על VVV (VVV) מחיר

VVV (VVV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של VVV (VVV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VVV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VVVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VVVטוקניומיקה, חקרו אתVVVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VVV מעוניין להוסיף את VVV (VVV) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VVV, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VVV ב-MEXC עכשיו!

VVV (VVV) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VVVעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VVV עכשיו את היסטוריית המחירים!

VVV חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VVV עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VVV משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VVVעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

