Voxies סֵמֶל

Voxies מְחִיר(VOXEL)

1 VOXEL ל USDמחיר חי:

$0.05507
$0.05507$0.05507
-5.19%1D
USD
Voxies (VOXEL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:40:36 (UTC+8)

Voxies (VOXEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.05472
$ 0.05472$ 0.05472
24 שעות נמוך
$ 0.06089
$ 0.06089$ 0.06089
גבוה 24 שעות

$ 0.05472
$ 0.05472$ 0.05472

$ 0.06089
$ 0.06089$ 0.06089

$ 4.75817201330435
$ 4.75817201330435$ 4.75817201330435

$ 0.020168643452961734
$ 0.020168643452961734$ 0.020168643452961734

-0.22%

-5.19%

-1.42%

-1.42%

Voxies (VOXEL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05505. במהלך 24 השעות האחרונות, VOXEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05472 לבין שיא של $ 0.06089, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VOXELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.75817201330435, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.020168643452961734.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VOXEL השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -5.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Voxies (VOXEL) מידע שוק

No.1025

$ 13.56M
$ 13.56M$ 13.56M

$ 441.79K
$ 441.79K$ 441.79K

$ 16.52M
$ 16.52M$ 16.52M

246.35M
246.35M 246.35M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

82.11%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Voxies הוא $ 13.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 441.79K. ההיצע במחזור של VOXEL הוא 246.35M, עם היצע כולל של 300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.52M.

Voxies (VOXEL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Voxiesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0030146-5.19%
30 ימים$ -0.00463-7.76%
60 ימים$ +0.00471+9.35%
90 ימים$ -0.0183-24.95%
Voxies שינוי מחיר היום

היום,VOXEL רשם שינוי של $ -0.0030146 (-5.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Voxies שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00463 (-7.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Voxies שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VOXEL ראה שינוי של $ +0.00471 (+9.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Voxies שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0183 (-24.95%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Voxies (VOXEL)?

בדוק את Voxies עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVoxies (VOXEL)

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

Voxies זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Voxiesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVOXEL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Voxiesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVoxies לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Voxiesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Voxies (VOXEL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Voxies (VOXEL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Voxies.

בדוק את Voxies תחזית המחיר עכשיו‏!

Voxies (VOXEL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Voxies (VOXEL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VOXEL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Voxies (VOXEL)

מחפש איך לקנותVoxies? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Voxiesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VOXEL למטבעות מקומיים

Voxies מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Voxies, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVoxies הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Voxies

כמה שווה Voxies (VOXEL) היום?
החי VOXELהמחיר ב USD הוא 0.05505 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VOXEL ל USD?
המחיר הנוכחי של VOXEL ל USD הוא $ 0.05505. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Voxies?
שווי השוק של VOXEL הוא $ 13.56M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VOXEL?
ההיצע במחזור של VOXEL הוא 246.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VOXEL?
‏‏VOXEL השיג מחיר שיא (ATH) של 4.75817201330435 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VOXEL?
VOXEL ‏‏רשם מחירATL של 0.020168643452961734 USD.
מהו נפח המסחר של VOXEL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VOXEL הוא $ 441.79K USD.
האם VOXEL יעלה השנה?
VOXEL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VOXEL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:40:36 (UTC+8)

Voxies (VOXEL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

