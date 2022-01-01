Voxies (VOXEL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Voxies (VOXEL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Voxies (VOXEL) מידע VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain. אתר רשמי: https://voxies.io/ מסמך לבן: https://whitepaper.voxies.io/ סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f קנה VOXELעכשיו!

Voxies (VOXEL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Voxies (VOXEL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 14.16M $ 14.16M $ 14.16M ההיצע הכולל: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M אספקה במחזור: $ 246.35M $ 246.35M $ 246.35M FDV (שווי מדולל מלא): $ 17.24M $ 17.24M $ 17.24M שיא כל הזמנים: $ 0.2966 $ 0.2966 $ 0.2966 שפל כל הזמנים: $ 0.020168643452961734 $ 0.020168643452961734 $ 0.020168643452961734 מחיר נוכחי: $ 0.05747 $ 0.05747 $ 0.05747 למידע נוסף על Voxies (VOXEL) מחיר

Voxies (VOXEL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Voxies (VOXEL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VOXEL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VOXELהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VOXELטוקניומיקה, חקרו אתVOXELהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Voxies (VOXEL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VOXELעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VOXEL עכשיו את היסטוריית המחירים!

