VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

שֵׁםVOXEL

דירוגNo.1038

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.46%

אספקת מחזור246,352,480.74096566

מקסימום היצע300,000,000

אספקה כוללת300,000,000

שיעור מחזור0.8211%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים4.75817201330435,2021-12-16

המחיר הנמוך ביותר0.020168643452961734,2025-04-17

בלוקצ'יין ציבוריMATIC

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

