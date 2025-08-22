Vow (VOW) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0607. במהלך 24 השעות האחרונות, VOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0591 לבין שיא של $ 0.0624, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.688289272124897, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001812976932103066.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VOW השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -1.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Vow (VOW) מידע שוק
No.866
$ 21.63M
$ 21.63M$ 21.63M
$ 62.59K
$ 62.59K$ 62.59K
$ 69.37M
$ 69.37M$ 69.37M
356.29M
356.29M 356.29M
1,142,857,142
1,142,857,142 1,142,857,142
1,142,857,140
1,142,857,140 1,142,857,140
31.17%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Vow הוא $ 21.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.59K. ההיצע במחזור של VOW הוא 356.29M, עם היצע כולל של 1142857140. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.37M.
Vow (VOW) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Vowהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.001094
-1.77%
30 ימים
$ +0.0178
+41.49%
60 ימים
$ +0.0101
+19.96%
90 ימים
$ -0.0024
-3.81%
Vow שינוי מחיר היום
היום,VOW רשם שינוי של $ -0.001094 (-1.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Vow שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0178 (+41.49%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Vow שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,VOW ראה שינוי של $ +0.0101 (+19.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Vow שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0024 (-3.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Vow (VOW)?
VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.
Vow זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Vowההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקVOW את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Vowאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVow לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Vowתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Vow (VOW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vow (VOW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vow.
הבנת הטוקנומיקה של Vow (VOW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VOW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Vow (VOW)
מחפש איך לקנותVow? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Vowב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.