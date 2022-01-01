Vow (VOW) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Vow (VOW), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Vow (VOW) מידע VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards. אתר רשמי: https://vow.foundation מסמך לבן: https://vow-2.gitbook.io/white-paper/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb קנה VOWעכשיו!

Vow (VOW) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Vow (VOW), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 20.17M ההיצע הכולל: $ 1.14B אספקה במחזור: $ 356.29M FDV (שווי מדולל מלא): $ 64.69M שיא כל הזמנים: $ 1.6489 שפל כל הזמנים: $ 0.001812976932103066 מחיר נוכחי: $ 0.0566

Vow (VOW) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Vow (VOW) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VOW אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VOWהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VOWטוקניומיקה, חקרו אתVOWהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VOW מעוניין להוסיף את Vow (VOW) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VOW, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VOW ב-MEXC עכשיו!

Vow (VOW) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VOWעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VOW עכשיו את היסטוריית המחירים!

VOW חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VOW עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VOW משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VOWעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

