Vine Coin סֵמֶל

Vine Coin מְחִיר(VINE)

Vine Coin (VINE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:50:25 (UTC+8)

Vine Coin (VINE) מידע על מחיר (USD)

-3.84%

Vine Coin (VINE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0659. במהלך 24 השעות האחרונות, VINE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0646 לבין שיא של $ 0.07224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VINEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.47494534861759263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00008419597421907.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VINE השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, -4.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vine Coin (VINE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Vine Coin הוא $ 65.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.96M. ההיצע במחזור של VINE הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999994104. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.90M.

Vine Coin (VINE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Vine Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0029394-4.27%
30 ימים$ -0.00435-6.20%
60 ימים$ +0.03836+139.28%
90 ימים$ +0.01954+42.14%
Vine Coin שינוי מחיר היום

היום,VINE רשם שינוי של $ -0.0029394 (-4.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Vine Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00435 (-6.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Vine Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VINE ראה שינוי של $ +0.03836 (+139.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Vine Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01954 (+42.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Vine Coin (VINE)?

בדוק את Vine Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVine Coin (VINE)

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

Vine Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Vine Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVINE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Vine Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVine Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Vine Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vine Coin (VINE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vine Coin (VINE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vine Coin.

בדוק את Vine Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Vine Coin (VINE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vine Coin (VINE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VINE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Vine Coin (VINE)

מחפש איך לקנותVine Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Vine Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VINE למטבעות מקומיים

למובן מעמיק יותר של Vine Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Vine Coin

כמה שווה Vine Coin (VINE) היום?
החי VINEהמחיר ב USD הוא 0.0659 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VINE ל USD?
המחיר הנוכחי של VINE ל USD הוא $ 0.0659. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vine Coin?
שווי השוק של VINE הוא $ 65.90M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VINE?
ההיצע במחזור של VINE הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VINE?
‏‏VINE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.47494534861759263 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VINE?
VINE ‏‏רשם מחירATL של 0.00008419597421907 USD.
מהו נפח המסחר של VINE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VINE הוא $ 2.96M USD.
האם VINE יעלה השנה?
VINE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VINE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:50:25 (UTC+8)

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
