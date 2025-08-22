Vine Coin (VINE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0659. במהלך 24 השעות האחרונות, VINE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0646 לבין שיא של $ 0.07224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VINEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.47494534861759263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00008419597421907.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VINE השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, -4.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Vine Coin (VINE) מידע שוק
No.477
$ 65.90M
$ 65.90M$ 65.90M
$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M
$ 65.90M
$ 65.90M$ 65.90M
999.99M
999.99M 999.99M
999,994,104
999,994,104 999,994,104
SOL
שווי השוק הנוכחי של Vine Coin הוא $ 65.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.96M. ההיצע במחזור של VINE הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999994104. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.90M.
Vine Coin (VINE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Vine Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0029394
-4.27%
30 ימים
$ -0.00435
-6.20%
60 ימים
$ +0.03836
+139.28%
90 ימים
$ +0.01954
+42.14%
Vine Coin שינוי מחיר היום
היום,VINE רשם שינוי של $ -0.0029394 (-4.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Vine Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00435 (-6.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Vine Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,VINE ראה שינוי של $ +0.03836 (+139.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Vine Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01954 (+42.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Vine Coin (VINE)?
The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.
Vine Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Vine Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקVINE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Vine Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVine Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Vine Coinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Vine Coin (VINE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vine Coin (VINE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vine Coin.
הבנת הטוקנומיקה של Vine Coin (VINE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VINE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Vine Coin (VINE)
מחפש איך לקנותVine Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Vine Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.