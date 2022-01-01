Voyager Token (VGX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Voyager Token (VGX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. אתר רשמי: https://www.vgxfoundation.com/ מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d

Voyager Token (VGX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Voyager Token (VGX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M ההיצע הכולל: $ 916.53M $ 916.53M $ 916.53M אספקה במחזור: $ 532.72M $ 532.72M $ 532.72M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M שיא כל הזמנים: $ 0.7886 $ 0.7886 $ 0.7886 שפל כל הזמנים: $ 0.001902760595588087 $ 0.001902760595588087 $ 0.001902760595588087 מחיר נוכחי: $ 0.002226 $ 0.002226 $ 0.002226 למידע נוסף על Voyager Token (VGX) מחיר

Voyager Token (VGX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Voyager Token (VGX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VGX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VGXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VGXטוקניומיקה, חקרו אתVGXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Voyager Token (VGX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VGXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VGX עכשיו את היסטוריית המחירים!

VGX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VGX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VGX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VGXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

