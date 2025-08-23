עוד על VGX

VGX מידע על מחיר

VGX מסמך לבן

VGX אתר רשמי

VGX טוקניומיקה

VGX תחזית מחיר

VGX היסטוריה

VGX מדריך קנייה

VGXממיר מטבעות לפיאט

VGX ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Voyager Token סֵמֶל

Voyager Token מְחִיר(VGX)

1 VGX ל USDמחיר חי:

$0.002053
$0.002053$0.002053
-6.68%1D
USD
Voyager Token (VGX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:11:08 (UTC+8)

Voyager Token (VGX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001981
$ 0.001981$ 0.001981
24 שעות נמוך
$ 0.002254
$ 0.002254$ 0.002254
גבוה 24 שעות

$ 0.001981
$ 0.001981$ 0.001981

$ 0.002254
$ 0.002254$ 0.002254

$ 12.538700103759766
$ 12.538700103759766$ 12.538700103759766

$ 0.001902760595588087
$ 0.001902760595588087$ 0.001902760595588087

+0.78%

-6.68%

-14.85%

-14.85%

Voyager Token (VGX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002054. במהלך 24 השעות האחרונות, VGX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001981 לבין שיא של $ 0.002254, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VGXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.538700103759766, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001902760595588087.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VGX השתנה ב +0.78% במהלך השעה האחרונה, -6.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Voyager Token (VGX) מידע שוק

No.2056

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 60.67K
$ 60.67K$ 60.67K

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

532.72M
532.72M 532.72M

916,531,620.4440113
916,531,620.4440113 916,531,620.4440113

ETH

שווי השוק הנוכחי של Voyager Token הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.67K. ההיצע במחזור של VGX הוא 532.72M, עם היצע כולל של 916531620.4440113. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.88M.

Voyager Token (VGX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Voyager Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00014696-6.68%
30 ימים$ -0.001335-39.40%
60 ימים$ -0.002015-49.53%
90 ימים$ -0.002206-51.79%
Voyager Token שינוי מחיר היום

היום,VGX רשם שינוי של $ -0.00014696 (-6.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Voyager Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001335 (-39.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Voyager Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VGX ראה שינוי של $ -0.002015 (-49.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Voyager Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002206 (-51.79%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Voyager Token (VGX)?

בדוק את Voyager Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVoyager Token (VGX)

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Voyager Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Voyager Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVGX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Voyager Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVoyager Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Voyager Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Voyager Token (VGX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Voyager Token (VGX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Voyager Token.

בדוק את Voyager Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Voyager Token (VGX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Voyager Token (VGX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VGX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Voyager Token (VGX)

מחפש איך לקנותVoyager Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Voyager Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VGX למטבעות מקומיים

1 Voyager Token(VGX) ל VND
54.05101
1 Voyager Token(VGX) ל AUD
A$0.00314262
1 Voyager Token(VGX) ל GBP
0.00151996
1 Voyager Token(VGX) ל EUR
0.0017459
1 Voyager Token(VGX) ל USD
$0.002054
1 Voyager Token(VGX) ל MYR
RM0.0086268
1 Voyager Token(VGX) ל TRY
0.08419346
1 Voyager Token(VGX) ל JPY
¥0.301938
1 Voyager Token(VGX) ל ARS
ARS$2.74231594
1 Voyager Token(VGX) ל RUB
0.1660659
1 Voyager Token(VGX) ל INR
0.17980716
1 Voyager Token(VGX) ל IDR
Rp33.12902762
1 Voyager Token(VGX) ל KRW
2.85275952
1 Voyager Token(VGX) ל PHP
0.11631802
1 Voyager Token(VGX) ל EGP
￡E.0.09963954
1 Voyager Token(VGX) ל BRL
R$0.01113268
1 Voyager Token(VGX) ל CAD
C$0.00283452
1 Voyager Token(VGX) ל BDT
0.24988964
1 Voyager Token(VGX) ל NGN
3.1406687
1 Voyager Token(VGX) ל COP
$8.24898724
1 Voyager Token(VGX) ל ZAR
R.0.03606824
1 Voyager Token(VGX) ל UAH
0.0851383
1 Voyager Token(VGX) ל VES
Bs0.28756
1 Voyager Token(VGX) ל CLP
$1.97184
1 Voyager Token(VGX) ל PKR
Rs0.58235008
1 Voyager Token(VGX) ל KZT
1.09897216
1 Voyager Token(VGX) ל THB
฿0.06659068
1 Voyager Token(VGX) ל TWD
NT$0.06258538
1 Voyager Token(VGX) ל AED
د.إ0.00753818
1 Voyager Token(VGX) ל CHF
Fr0.0016432
1 Voyager Token(VGX) ל HKD
HK$0.01604174
1 Voyager Token(VGX) ל AMD
֏0.78635336
1 Voyager Token(VGX) ל MAD
.د.م0.018486
1 Voyager Token(VGX) ל MXN
$0.03816332
1 Voyager Token(VGX) ל SAR
ريال0.0077025
1 Voyager Token(VGX) ל PLN
0.00747656
1 Voyager Token(VGX) ל RON
лв0.00885274
1 Voyager Token(VGX) ל SEK
kr0.01953354
1 Voyager Token(VGX) ל BGN
лв0.00343018
1 Voyager Token(VGX) ל HUF
Ft0.6974357
1 Voyager Token(VGX) ל CZK
0.04307238
1 Voyager Token(VGX) ל KWD
د.ك0.00062647
1 Voyager Token(VGX) ל ILS
0.00692198
1 Voyager Token(VGX) ל AOA
Kz1.87236478
1 Voyager Token(VGX) ל BHD
.د.ب0.000774358
1 Voyager Token(VGX) ל BMD
$0.002054
1 Voyager Token(VGX) ל DKK
kr0.01308398
1 Voyager Token(VGX) ל HNL
L0.05377372
1 Voyager Token(VGX) ל MUR
0.09374456
1 Voyager Token(VGX) ל NAD
$0.03600662
1 Voyager Token(VGX) ל NOK
kr0.02068378
1 Voyager Token(VGX) ל NZD
$0.0034918
1 Voyager Token(VGX) ל PAB
B/.0.002054
1 Voyager Token(VGX) ל PGK
K0.00866788
1 Voyager Token(VGX) ל QAR
ر.ق0.00745602
1 Voyager Token(VGX) ל RSD
дин.0.20564648

Voyager Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Voyager Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVoyager Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Voyager Token

כמה שווה Voyager Token (VGX) היום?
החי VGXהמחיר ב USD הוא 0.002054 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VGX ל USD?
המחיר הנוכחי של VGX ל USD הוא $ 0.002054. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Voyager Token?
שווי השוק של VGX הוא $ 1.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VGX?
ההיצע במחזור של VGX הוא 532.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VGX?
‏‏VGX השיג מחיר שיא (ATH) של 12.538700103759766 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VGX?
VGX ‏‏רשם מחירATL של 0.001902760595588087 USD.
מהו נפח המסחר של VGX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VGX הוא $ 60.67K USD.
האם VGX יעלה השנה?
VGX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VGX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:11:08 (UTC+8)

Voyager Token (VGX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

VGX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VGX
VGX
USD
USD

1 VGX = 0.002054 USD

מסחרVGX

USDTVGX
$0.002053
$0.002053$0.002053
-6.55%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד