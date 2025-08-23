מה זהVoyager Token (VGX)

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

VGX is available on MEXC



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקVGX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Voyager Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

Voyager Token resources are designed to make your experience smooth and informed

Voyager Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Voyager Token (VGX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Voyager Token (VGX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Voyager Token.

בדוק את Voyager Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Voyager Token (VGX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Voyager Token (VGX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VGX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Voyager Token (VGX)

You can easily purchase Voyager Token on MEXC by following our step-by-step guide on how to buy.

VGX למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Voyager Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Voyager Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Voyager Token כמה שווה Voyager Token (VGX) היום? החי VGXהמחיר ב USD הוא 0.002054 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי VGX ל USD? $ 0.002054 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של VGX ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Voyager Token? שווי השוק של VGX הוא $ 1.09M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של VGX? ההיצע במחזור של VGX הוא 532.72M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VGX? ‏‏VGX השיג מחיר שיא (ATH) של 12.538700103759766 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VGX? VGX ‏‏רשם מחירATL של 0.001902760595588087 USD . מהו נפח המסחר של VGX? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VGX הוא $ 60.67K USD . האם VGX יעלה השנה? VGX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VGX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Voyager Token (VGX) עדכונים חשובים מהתעשייה

