Voyager Token (VGX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002054. במהלך 24 השעות האחרונות, VGX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001981 לבין שיא של $ 0.002254, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VGXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.538700103759766, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001902760595588087.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VGX השתנה ב +0.78% במהלך השעה האחרונה, -6.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Voyager Token (VGX) מידע שוק
$ 1.09M
$ 60.67K
$ 1.88M
532.72M
916,531,620.4440113
שווי השוק הנוכחי של Voyager Token הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.67K. ההיצע במחזור של VGX הוא 532.72M, עם היצע כולל של 916531620.4440113. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.88M.
Voyager Token (VGX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Voyager Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00014696
-6.68%
30 ימים
$ -0.001335
-39.40%
60 ימים
$ -0.002015
-49.53%
90 ימים
$ -0.002206
-51.79%
Voyager Token שינוי מחיר היום
היום,VGX רשם שינוי של $ -0.00014696 (-6.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Voyager Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001335 (-39.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Voyager Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,VGX ראה שינוי של $ -0.002015 (-49.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Voyager Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002206 (-51.79%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Voyager Token (VGX)?
VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.
Voyager Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Voyager Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקVGX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Voyager Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVoyager Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Voyager Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Voyager Token (VGX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Voyager Token (VGX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Voyager Token.
הבנת הטוקנומיקה של Voyager Token (VGX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VGX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Voyager Token (VGX)
מחפש איך לקנותVoyager Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Voyager Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.