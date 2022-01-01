dego.finance (DEGO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי dego.finance (DEGO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

dego.finance (DEGO) מידע DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios. אתר רשמי: https://dego.finance/ מסמך לבן: https://docs.dego.finance/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/BU4eP1vCR99amXKsMXhctX8YpqUa7wbULQ26XaQbazkS קנה DEGOעכשיו!

dego.finance (DEGO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור dego.finance (DEGO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 26.96M $ 26.96M $ 26.96M ההיצע הכולל: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M אספקה במחזור: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 26.97M $ 26.97M $ 26.97M שיא כל הזמנים: $ 34.5109 $ 34.5109 $ 34.5109 שפל כל הזמנים: $ 0.426268683664 $ 0.426268683664 $ 0.426268683664 מחיר נוכחי: $ 1.2842 $ 1.2842 $ 1.2842 למידע נוסף על dego.finance (DEGO) מחיר

dego.finance (DEGO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של dego.finance (DEGO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DEGO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DEGOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DEGOטוקניומיקה, חקרו אתDEGOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DEGO מעוניין להוסיף את dego.finance (DEGO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DEGO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DEGO ב-MEXC עכשיו!

dego.finance (DEGO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DEGOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DEGO עכשיו את היסטוריית המחירים!

DEGO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DEGO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DEGO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DEGOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

