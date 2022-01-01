Gitcoin (GTC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Gitcoin (GTC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Gitcoin (GTC) מידע Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO. אתר רשמי: https://gitcoin.co/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f קנה GTCעכשיו!

Gitcoin (GTC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gitcoin (GTC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 32.14M $ 32.14M $ 32.14M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 96.38M $ 96.38M $ 96.38M FDV (שווי מדולל מלא): $ 33.35M $ 33.35M $ 33.35M שיא כל הזמנים: $ 28.957 $ 28.957 $ 28.957 שפל כל הזמנים: $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 מחיר נוכחי: $ 0.3335 $ 0.3335 $ 0.3335 למידע נוסף על Gitcoin (GTC) מחיר

Gitcoin (GTC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Gitcoin (GTC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GTC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GTCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GTCטוקניומיקה, חקרו אתGTCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GTC מעוניין להוסיף את Gitcoin (GTC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GTC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GTC ב-MEXC עכשיו!

Gitcoin (GTC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GTCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GTC עכשיו את היסטוריית המחירים!

GTC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GTC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GTC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GTCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

