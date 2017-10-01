Orchid (OXT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Orchid (OXT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Orchid (OXT) מידע The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system. אתר רשמי: https://www.orchid.com/ מסמך לבן: https://www.orchid.com/assets/whitepaper/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb קנה OXTעכשיו!

Orchid (OXT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Orchid (OXT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 55.48M $ 55.48M $ 55.48M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 997.21M $ 997.21M $ 997.21M FDV (שווי מדולל מלא): $ 55.63M $ 55.63M $ 55.63M שיא כל הזמנים: $ 1.0366 $ 1.0366 $ 1.0366 שפל כל הזמנים: $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 מחיר נוכחי: $ 0.05563 $ 0.05563 $ 0.05563 למידע נוסף על Orchid (OXT) מחיר

Orchid (OXT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Orchid (OXT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OXT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OXTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OXTטוקניומיקה, חקרו אתOXTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OXT מעוניין להוסיף את Orchid (OXT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OXT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OXT ב-MEXC עכשיו!

Orchid (OXT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OXTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OXT עכשיו את היסטוריית המחירים!

OXT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OXT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OXT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OXTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

