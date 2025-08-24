Vectorspace AI X (VAIX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02475. במהלך 24 השעות האחרונות, VAIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02265 לבין שיא של $ 0.02834, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VAIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 35.92655101524664, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01002462128791707.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VAIX השתנה ב +4.03% במהלך השעה האחרונה, -9.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Vectorspace AI X (VAIX) מידע שוק
No.2025
$ 1.23M
$ 1.04K
$ 3.71M
49.88M
150,000,000
50,000,000
33.25%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Vectorspace AI X הוא $ 1.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.04K. ההיצע במחזור של VAIX הוא 49.88M, עם היצע כולל של 50000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.71M.
Vectorspace AI X (VAIX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Vectorspace AI Xהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0027195
-9.90%
30 ימים
$ -0.00523
-17.45%
60 ימים
$ -0.00475
-16.11%
90 ימים
$ +0.00315
+14.58%
Vectorspace AI X שינוי מחיר היום
היום,VAIX רשם שינוי של $ -0.0027195 (-9.90%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Vectorspace AI X שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00523 (-17.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Vectorspace AI X שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,VAIX ראה שינוי של $ -0.00475 (-16.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Vectorspace AI X שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00315 (+14.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Vectorspace AI X (VAIX)?
We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.
Vectorspace AI X זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Vectorspace AI Xההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקVAIX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Vectorspace AI Xאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVectorspace AI X לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Vectorspace AI Xתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Vectorspace AI X (VAIX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vectorspace AI X (VAIX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vectorspace AI X.
הבנת הטוקנומיקה של Vectorspace AI X (VAIX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VAIX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Vectorspace AI X (VAIX)
מחפש איך לקנותVectorspace AI X? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Vectorspace AI Xב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
