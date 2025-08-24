עוד על VAIX

Vectorspace AI X (VAIX) טבלת מחירים חיה
Vectorspace AI X (VAIX) מידע על מחיר (USD)

Vectorspace AI X (VAIX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02475. במהלך 24 השעות האחרונות, VAIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02265 לבין שיא של $ 0.02834, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VAIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 35.92655101524664, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01002462128791707.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VAIX השתנה ב +4.03% במהלך השעה האחרונה, -9.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vectorspace AI X (VAIX) מידע שוק

No.2025

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

$ 1.04K
$ 1.04K$ 1.04K

$ 3.71M
$ 3.71M$ 3.71M

49.88M
49.88M 49.88M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

33.25%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Vectorspace AI X הוא $ 1.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.04K. ההיצע במחזור של VAIX הוא 49.88M, עם היצע כולל של 50000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.71M.

Vectorspace AI X (VAIX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Vectorspace AI Xהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0027195-9.90%
30 ימים$ -0.00523-17.45%
60 ימים$ -0.00475-16.11%
90 ימים$ +0.00315+14.58%
Vectorspace AI X שינוי מחיר היום

היום,VAIX רשם שינוי של $ -0.0027195 (-9.90%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Vectorspace AI X שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00523 (-17.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Vectorspace AI X שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VAIX ראה שינוי של $ -0.00475 (-16.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Vectorspace AI X שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00315 (+14.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Vectorspace AI X (VAIX)?

בדוק את Vectorspace AI X עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVectorspace AI X (VAIX)

We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.

Vectorspace AI X זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Vectorspace AI Xההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVAIX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Vectorspace AI Xאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVectorspace AI X לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Vectorspace AI Xתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vectorspace AI X (VAIX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vectorspace AI X (VAIX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vectorspace AI X.

בדוק את Vectorspace AI X תחזית המחיר עכשיו‏!

Vectorspace AI X (VAIX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vectorspace AI X (VAIX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VAIX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Vectorspace AI X (VAIX)

מחפש איך לקנותVectorspace AI X? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Vectorspace AI Xב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות.

VAIX למטבעות מקומיים

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Vectorspace AI X

כמה שווה Vectorspace AI X (VAIX) היום?
החי VAIXהמחיר ב USD הוא 0.02475 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VAIX ל USD?
המחיר הנוכחי של VAIX ל USD הוא $ 0.02475. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vectorspace AI X?
שווי השוק של VAIX הוא $ 1.23M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VAIX?
ההיצע במחזור של VAIX הוא 49.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VAIX?
‏‏VAIX השיג מחיר שיא (ATH) של 35.92655101524664 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VAIX?
VAIX ‏‏רשם מחירATL של 0.01002462128791707 USD.
מהו נפח המסחר של VAIX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VAIX הוא $ 1.04K USD.
האם VAIX יעלה השנה?
VAIX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VAIX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Vectorspace AI X (VAIX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

1 VAIX = 0.02475 USD

