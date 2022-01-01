Vectorspace AI X (VAIX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Vectorspace AI X (VAIX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Vectorspace AI X (VAIX) מידע We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind. אתר רשמי: https://vectorspace.ai סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xB7b37b81d4497AB317fc9d4A370CF243043d6bBe קנה VAIXעכשיו!

Vectorspace AI X (VAIX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Vectorspace AI X (VAIX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M ההיצע הכולל: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M אספקה במחזור: $ 49.88M $ 49.88M $ 49.88M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M שיא כל הזמנים: $ 0.2541 $ 0.2541 $ 0.2541 שפל כל הזמנים: $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 מחיר נוכחי: $ 0.02469 $ 0.02469 $ 0.02469 למידע נוסף על Vectorspace AI X (VAIX) מחיר

Vectorspace AI X (VAIX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Vectorspace AI X (VAIX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VAIX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VAIXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VAIXטוקניומיקה, חקרו אתVAIXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VAIX מעוניין להוסיף את Vectorspace AI X (VAIX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VAIX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VAIX ב-MEXC עכשיו!

Vectorspace AI X (VAIX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VAIXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VAIX עכשיו את היסטוריית המחירים!

VAIX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VAIX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VAIX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VAIXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

