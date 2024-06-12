ULTIMA

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

שֵׁםULTIMA

דירוגNo.221

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)60,443.09%

אספקת מחזור37,409

מקסימום היצע100,000

אספקה כוללת100,000

שיעור מחזור0.374%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים22681.001065843044,2025-02-14

המחיר הנמוך ביותר2046.4140488264795,2024-06-12

בלוקצ'יין ציבוריSMART

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...