Unicorn Fart Dust (UFD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03239. במהלך 24 השעות האחרונות, UFD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03101 לבין שיא של $ 0.03669, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UFDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4222777994253674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.013946593965305528.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, UFD השתנה ב +1.75% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Unicorn Fart Dust (UFD) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Unicorn Fart Dust הוא $ 32.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 131.97K. ההיצע במחזור של UFD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.39M.
Unicorn Fart Dust (UFD) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Unicorn Fart Dustהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0008876
-2.69%
30 ימים
$ -0.01134
-25.94%
60 ימים
$ +0.01145
+54.68%
90 ימים
$ -0.00646
-16.63%
Unicorn Fart Dust שינוי מחיר היום
היום,UFD רשם שינוי של $ -0.0008876 (-2.69%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Unicorn Fart Dust שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01134 (-25.94%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Unicorn Fart Dust שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,UFD ראה שינוי של $ +0.01145 (+54.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Unicorn Fart Dust שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00646 (-16.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain.
Unicorn Fart Dust זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Unicorn Fart Dustההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקUFD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Unicorn Fart Dustאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUnicorn Fart Dust לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.