Unicorn Fart Dust סֵמֶל

Unicorn Fart Dust מְחִיר(UFD)

1 UFD ל USDמחיר חי:

$0.03211
$0.03211$0.03211
-2.69%1D
USD
Unicorn Fart Dust (UFD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:09:23 (UTC+8)

Unicorn Fart Dust (UFD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03101
$ 0.03101$ 0.03101
24 שעות נמוך
$ 0.03669
$ 0.03669$ 0.03669
גבוה 24 שעות

$ 0.03101
$ 0.03101$ 0.03101

$ 0.03669
$ 0.03669$ 0.03669

$ 0.4222777994253674
$ 0.4222777994253674$ 0.4222777994253674

$ 0.013946593965305528
$ 0.013946593965305528$ 0.013946593965305528

+1.75%

-2.69%

-6.37%

-6.37%

Unicorn Fart Dust (UFD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03239. במהלך 24 השעות האחרונות, UFD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03101 לבין שיא של $ 0.03669, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UFDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4222777994253674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.013946593965305528.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UFD השתנה ב +1.75% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unicorn Fart Dust (UFD) מידע שוק

No.723

$ 32.39M
$ 32.39M$ 32.39M

$ 131.97K
$ 131.97K$ 131.97K

$ 32.39M
$ 32.39M$ 32.39M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Unicorn Fart Dust הוא $ 32.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 131.97K. ההיצע במחזור של UFD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.39M.

Unicorn Fart Dust (UFD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Unicorn Fart Dustהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0008876-2.69%
30 ימים$ -0.01134-25.94%
60 ימים$ +0.01145+54.68%
90 ימים$ -0.00646-16.63%
Unicorn Fart Dust שינוי מחיר היום

היום,UFD רשם שינוי של $ -0.0008876 (-2.69%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Unicorn Fart Dust שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01134 (-25.94%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Unicorn Fart Dust שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UFD ראה שינוי של $ +0.01145 (+54.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Unicorn Fart Dust שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00646 (-16.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Unicorn Fart Dust (UFD)?

בדוק את Unicorn Fart Dust עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUnicorn Fart Dust (UFD)

Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain.

Unicorn Fart Dust זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Unicorn Fart Dustההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUFD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Unicorn Fart Dustאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUnicorn Fart Dust לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Unicorn Fart Dustתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Unicorn Fart Dust (UFD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Unicorn Fart Dust (UFD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Unicorn Fart Dust.

בדוק את Unicorn Fart Dust תחזית המחיר עכשיו‏!

Unicorn Fart Dust (UFD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Unicorn Fart Dust (UFD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UFD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Unicorn Fart Dust (UFD)

מחפש איך לקנותUnicorn Fart Dust? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Unicorn Fart Dustב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

UFD למטבעות מקומיים

1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל VND
852.34285
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל AUD
A$0.0495567
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל GBP
0.0239686
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל EUR
0.0275315
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל USD
$0.03239
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל MYR
RM0.136038
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל TRY
1.3276661
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל JPY
¥4.76133
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל ARS
ARS$43.2442129
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל RUB
2.6187315
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל INR
2.8354206
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל IDR
Rp522.4192817
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל KRW
44.9858232
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל PHP
1.8342457
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל EGP
￡E.1.5712389
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל BRL
R$0.1755538
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל CAD
C$0.0446982
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל BDT
3.9405674
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל NGN
49.5259295
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל COP
$130.0801834
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל ZAR
R.0.5687684
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל UAH
1.3425655
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל VES
Bs4.5346
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל CLP
$31.0944
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל PKR
Rs9.1832128
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל KZT
17.3299456
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל THB
฿1.0500838
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל TWD
NT$0.9869233
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל AED
د.إ0.1188713
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל CHF
Fr0.025912
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל HKD
HK$0.2529659
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל AMD
֏12.4001876
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל MAD
.د.م0.29151
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל MXN
$0.6018062
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל SAR
ريال0.1214625
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל PLN
0.1178996
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל RON
лв0.1396009
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל SEK
kr0.3080289
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל BGN
лв0.0540913
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל HUF
Ft10.9980245
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל CZK
0.6792183
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל KWD
د.ك0.00987895
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל ILS
0.1091543
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל AOA
Kz29.5257523
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל BHD
.د.ب0.01221103
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל BMD
$0.03239
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל DKK
kr0.2063243
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל HNL
L0.8479702
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל MUR
1.4782796
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל NAD
$0.5677967
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל NOK
kr0.3261673
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל NZD
$0.055063
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל PAB
B/.0.03239
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל PGK
K0.1366858
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל QAR
ر.ق0.1175757
1 Unicorn Fart Dust(UFD) ל RSD
дин.3.2428868

Unicorn Fart Dust מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Unicorn Fart Dust, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרUnicorn Fart Dust הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Unicorn Fart Dust

כמה שווה Unicorn Fart Dust (UFD) היום?
החי UFDהמחיר ב USD הוא 0.03239 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UFD ל USD?
המחיר הנוכחי של UFD ל USD הוא $ 0.03239. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Unicorn Fart Dust?
שווי השוק של UFD הוא $ 32.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UFD?
ההיצע במחזור של UFD הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UFD?
‏‏UFD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.4222777994253674 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UFD?
UFD ‏‏רשם מחירATL של 0.013946593965305528 USD.
מהו נפח המסחר של UFD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UFD הוא $ 131.97K USD.
האם UFD יעלה השנה?
UFD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UFD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:09:23 (UTC+8)

UFD-ל-USD מחשבון

סְכוּם

UFD
UFD
USD
USD

1 UFD = 0.03239 USD

מסחרUFD

USDTUFD
$0.03211
$0.03211$0.03211
-2.60%

