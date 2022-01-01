Unicorn Fart Dust (UFD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Unicorn Fart Dust (UFD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Unicorn Fart Dust (UFD) מידע Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain. אתר רשמי: https://unicornfartdust.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/eL5fUxj2J4CiQsmW85k5FG9DvuQjjUoBHoQBi2Kpump קנה UFDעכשיו!

Unicorn Fart Dust (UFD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Unicorn Fart Dust (UFD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 29.00M $ 29.00M $ 29.00M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 29.00M $ 29.00M $ 29.00M שיא כל הזמנים: $ 0.43094 $ 0.43094 $ 0.43094 שפל כל הזמנים: $ 0.013946593965305528 $ 0.013946593965305528 $ 0.013946593965305528 מחיר נוכחי: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 למידע נוסף על Unicorn Fart Dust (UFD) מחיר

Unicorn Fart Dust (UFD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Unicorn Fart Dust (UFD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של UFD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות UFDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את UFDטוקניומיקה, חקרו אתUFDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

