Undeads Games סֵמֶל

Undeads Games מְחִיר(UDS)

1 UDS ל USDמחיר חי:

$1.1938
$1.1938
+0.17%1D
USD
Undeads Games (UDS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:21:12 (UTC+8)

Undeads Games (UDS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.1778
$ 1.1778
24 שעות נמוך
$ 1.2043
$ 1.2043
גבוה 24 שעות

$ 1.1778
$ 1.1778

$ 1.2043
$ 1.2043

$ 2.8634474661286236
$ 2.8634474661286236

$ 0.040078546924565576
$ 0.040078546924565576

0.00%

+0.17%

+0.32%

+0.32%

Undeads Games (UDS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.1936. במהלך 24 השעות האחרונות, UDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.1778 לבין שיא של $ 1.2043, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.8634474661286236, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.040078546924565576.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UDS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Undeads Games (UDS) מידע שוק

No.552

$ 54.66M
$ 54.66M

$ 277.47K
$ 277.47K

$ 298.40M
$ 298.40M

45.80M
45.80M

250,000,000
250,000,000

250,000,000
250,000,000

18.31%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Undeads Games הוא $ 54.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 277.47K. ההיצע במחזור של UDS הוא 45.80M, עם היצע כולל של 250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 298.40M.

Undeads Games (UDS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Undeads Gamesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.002026+0.17%
30 ימים$ +0.1359+12.84%
60 ימים$ +0.0249+2.13%
90 ימים$ +0.1481+14.16%
Undeads Games שינוי מחיר היום

היום,UDS רשם שינוי של $ +0.002026 (+0.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Undeads Games שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.1359 (+12.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Undeads Games שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UDS ראה שינוי של $ +0.0249 (+2.13%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Undeads Games שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1481 (+14.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Undeads Games (UDS)?

בדוק את Undeads Games עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUndeads Games (UDS)

Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

Undeads Games זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Undeads Gamesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUDS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Undeads Gamesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUndeads Games לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Undeads Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Undeads Games (UDS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Undeads Games (UDS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Undeads Games.

בדוק את Undeads Games תחזית המחיר עכשיו‏!

Undeads Games (UDS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Undeads Games (UDS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UDS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Undeads Games (UDS)

מחפש איך לקנותUndeads Games? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Undeads Gamesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

UDS למטבעות מקומיים

1 Undeads Games(UDS) ל VND
31,409.584
1 Undeads Games(UDS) ל AUD
A$1.826208
1 Undeads Games(UDS) ל GBP
0.883264
1 Undeads Games(UDS) ל EUR
1.01456
1 Undeads Games(UDS) ל USD
$1.1936
1 Undeads Games(UDS) ל MYR
RM5.01312
1 Undeads Games(UDS) ל TRY
48.9376
1 Undeads Games(UDS) ל JPY
¥175.4592
1 Undeads Games(UDS) ל ARS
ARS$1,615.143712
1 Undeads Games(UDS) ל RUB
96.311584
1 Undeads Games(UDS) ל INR
104.487744
1 Undeads Games(UDS) ל IDR
Rp19,251.610208
1 Undeads Games(UDS) ל KRW
1,657.767168
1 Undeads Games(UDS) ל PHP
67.629376
1 Undeads Games(UDS) ל EGP
￡E.57.913472
1 Undeads Games(UDS) ל BRL
R$6.44544
1 Undeads Games(UDS) ל CAD
C$1.647168
1 Undeads Games(UDS) ל BDT
145.213376
1 Undeads Games(UDS) ל NGN
1,825.07408
1 Undeads Games(UDS) ל COP
$4,793.569216
1 Undeads Games(UDS) ל ZAR
R.20.971552
1 Undeads Games(UDS) ל UAH
49.47472
1 Undeads Games(UDS) ל VES
Bs167.104
1 Undeads Games(UDS) ל CLP
$1,147.0496
1 Undeads Games(UDS) ל PKR
Rs338.409472
1 Undeads Games(UDS) ל KZT
638.623744
1 Undeads Games(UDS) ל THB
฿38.696512
1 Undeads Games(UDS) ל TWD
NT$36.309312
1 Undeads Games(UDS) ל AED
د.إ4.380512
1 Undeads Games(UDS) ל CHF
Fr0.95488
1 Undeads Games(UDS) ל HKD
HK$9.322016
1 Undeads Games(UDS) ל AMD
֏456.957824
1 Undeads Games(UDS) ל MAD
.د.م10.7424
1 Undeads Games(UDS) ל MXN
$22.236768
1 Undeads Games(UDS) ל SAR
ريال4.476
1 Undeads Games(UDS) ל PLN
4.344704
1 Undeads Games(UDS) ל RON
лв5.156352
1 Undeads Games(UDS) ל SEK
kr11.375008
1 Undeads Games(UDS) ל BGN
лв1.993312
1 Undeads Games(UDS) ל HUF
Ft405.430112
1 Undeads Games(UDS) ל CZK
25.0656
1 Undeads Games(UDS) ל KWD
د.ك0.364048
1 Undeads Games(UDS) ל ILS
4.010496
1 Undeads Games(UDS) ל AOA
Kz1,088.049952
1 Undeads Games(UDS) ל BHD
.د.ب0.4499872
1 Undeads Games(UDS) ל BMD
$1.1936
1 Undeads Games(UDS) ל DKK
kr7.615168
1 Undeads Games(UDS) ל HNL
L31.248448
1 Undeads Games(UDS) ל MUR
54.475904
1 Undeads Games(UDS) ל NAD
$20.923808
1 Undeads Games(UDS) ל NOK
kr12.031488
1 Undeads Games(UDS) ל NZD
$2.02912
1 Undeads Games(UDS) ל PAB
B/.1.1936
1 Undeads Games(UDS) ל PGK
K5.036992
1 Undeads Games(UDS) ל QAR
ر.ق4.332768
1 Undeads Games(UDS) ל RSD
дин.119.682272

Undeads Games מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Undeads Games, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרUndeads Games הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Undeads Games

כמה שווה Undeads Games (UDS) היום?
החי UDSהמחיר ב USD הוא 1.1936 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UDS ל USD?
המחיר הנוכחי של UDS ל USD הוא $ 1.1936. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Undeads Games?
שווי השוק של UDS הוא $ 54.66M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UDS?
ההיצע במחזור של UDS הוא 45.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UDS?
‏‏UDS השיג מחיר שיא (ATH) של 2.8634474661286236 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UDS?
UDS ‏‏רשם מחירATL של 0.040078546924565576 USD.
מהו נפח המסחר של UDS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UDS הוא $ 277.47K USD.
האם UDS יעלה השנה?
UDS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UDS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:21:12 (UTC+8)

