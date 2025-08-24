Undeads Games (UDS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.1936. במהלך 24 השעות האחרונות, UDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.1778 לבין שיא של $ 1.2043, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.8634474661286236, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.040078546924565576.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, UDS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Undeads Games (UDS) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Undeads Games הוא $ 54.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 277.47K. ההיצע במחזור של UDS הוא 45.80M, עם היצע כולל של 250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 298.40M.
Undeads Games (UDS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Undeads Gamesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.002026
+0.17%
30 ימים
$ +0.1359
+12.84%
60 ימים
$ +0.0249
+2.13%
90 ימים
$ +0.1481
+14.16%
Undeads Games שינוי מחיר היום
היום,UDS רשם שינוי של $ +0.002026 (+0.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Undeads Games שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.1359 (+12.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Undeads Games שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,UDS ראה שינוי של $ +0.0249 (+2.13%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Undeads Games שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1481 (+14.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Undeads Games (UDS)?
Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.
Undeads Games זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Undeads Gamesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקUDS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Undeads Gamesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUndeads Games לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Undeads Gamesתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Undeads Games (UDS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Undeads Games (UDS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Undeads Games.
הבנת הטוקנומיקה של Undeads Games (UDS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UDS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Undeads Games (UDS)
מחפש איך לקנותUndeads Games? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Undeads Gamesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.