Undeads Games (UDS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Undeads Games (UDS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.

Undeads Games (UDS) מידע Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space. אתר רשמי: https://undeads.com מסמך לבן: https://undeads.gitbook.io סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x712bd4Beb54C6B958267d9dB0259abdBb0BFF606 קנה UDSעכשיו!

Undeads Games (UDS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Undeads Games (UDS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 56.67M ההיצע הכולל: $ 250.00M אספקה במחזור: $ 45.80M FDV (שווי מדולל מלא): $ 309.33M שיא כל הזמנים: $ 3.4499 שפל כל הזמנים: $ 0.040078546924565576 מחיר נוכחי: $ 1.2373 למידע נוסף על Undeads Games (UDS) מחיר

Undeads Games (UDS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Undeads Games (UDS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של UDS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות UDSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את UDSטוקניומיקה, חקרו אתUDSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות UDS מעוניין להוסיף את Undeads Games (UDS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת UDS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות UDS ב-MEXC עכשיו!

Undeads Games (UDS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של UDSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה UDS עכשיו את היסטוריית המחירים!

UDS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן UDS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו UDS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה UDSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

