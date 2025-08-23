עוד על UBXS

UBXS Token סֵמֶל

UBXS Token מְחִיר(UBXS)

1 UBXS ל USDמחיר חי:

$0.01386
$0.01386$0.01386
-0.64%1D
USD
UBXS Token (UBXS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:59:37 (UTC+8)

UBXS Token (UBXS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01386
$ 0.01386$ 0.01386
24 שעות נמוך
$ 0.015
$ 0.015$ 0.015
גבוה 24 שעות

$ 0.01386
$ 0.01386$ 0.01386

$ 0.015
$ 0.015$ 0.015

$ 0.6548858415756186
$ 0.6548858415756186$ 0.6548858415756186

$ 0.009392121359881727
$ 0.009392121359881727$ 0.009392121359881727

0.00%

-0.64%

-1.36%

-1.36%

UBXS Token (UBXS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01386. במהלך 24 השעות האחרונות, UBXS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01386 לבין שיא של $ 0.015, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UBXSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6548858415756186, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.009392121359881727.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UBXS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UBXS Token (UBXS) מידע שוק

No.2204

$ 792.17K
$ 792.17K$ 792.17K

$ 5.64K
$ 5.64K$ 5.64K

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

57.16M
57.16M 57.16M

84,999,999
84,999,999 84,999,999

BSC

שווי השוק הנוכחי של UBXS Token הוא $ 792.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.64K. ההיצע במחזור של UBXS הוא 57.16M, עם היצע כולל של 84999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.18M.

UBXS Token (UBXS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של UBXS Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000893-0.64%
30 ימים$ -0.0097-41.18%
60 ימים$ -0.0067-32.59%
90 ימים$ -0.00287-17.16%
UBXS Token שינוי מחיר היום

היום,UBXS רשם שינוי של $ -0.0000893 (-0.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

UBXS Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0097 (-41.18%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

UBXS Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UBXS ראה שינוי של $ -0.0067 (-32.59%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

UBXS Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00287 (-17.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של UBXS Token (UBXS)?

בדוק את UBXS Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUBXS Token (UBXS)

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

UBXS Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול UBXS Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUBXS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים UBXS Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUBXS Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

UBXS Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה UBXS Token (UBXS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UBXS Token (UBXS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UBXS Token.

בדוק את UBXS Token תחזית המחיר עכשיו‏!

UBXS Token (UBXS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של UBXS Token (UBXS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UBXS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות UBXS Token (UBXS)

מחפש איך לקנותUBXS Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש UBXS Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

UBXS למטבעות מקומיים

1 UBXS Token(UBXS) ל VND
364.7259
1 UBXS Token(UBXS) ל AUD
A$0.0212058
1 UBXS Token(UBXS) ל GBP
0.0102564
1 UBXS Token(UBXS) ל EUR
0.011781
1 UBXS Token(UBXS) ל USD
$0.01386
1 UBXS Token(UBXS) ל MYR
RM0.058212
1 UBXS Token(UBXS) ל TRY
0.56826
1 UBXS Token(UBXS) ל JPY
¥2.03742
1 UBXS Token(UBXS) ל ARS
ARS$18.30906
1 UBXS Token(UBXS) ל RUB
1.1204424
1 UBXS Token(UBXS) ל INR
1.213443
1 UBXS Token(UBXS) ל IDR
Rp223.5483558
1 UBXS Token(UBXS) ל KRW
19.2232656
1 UBXS Token(UBXS) ל PHP
0.7853076
1 UBXS Token(UBXS) ל EGP
￡E.0.67221
1 UBXS Token(UBXS) ל BRL
R$0.0751212
1 UBXS Token(UBXS) ל CAD
C$0.0191268
1 UBXS Token(UBXS) ל BDT
1.6862076
1 UBXS Token(UBXS) ל NGN
21.192633
1 UBXS Token(UBXS) ל COP
$55.6625916
1 UBXS Token(UBXS) ל ZAR
R.0.2435202
1 UBXS Token(UBXS) ל UAH
0.574497
1 UBXS Token(UBXS) ל VES
Bs1.9404
1 UBXS Token(UBXS) ל CLP
$13.3056
1 UBXS Token(UBXS) ל PKR
Rs3.9295872
1 UBXS Token(UBXS) ל KZT
7.4156544
1 UBXS Token(UBXS) ל THB
฿0.4496184
1 UBXS Token(UBXS) ל TWD
NT$0.4224528
1 UBXS Token(UBXS) ל AED
د.إ0.0508662
1 UBXS Token(UBXS) ל CHF
Fr0.011088
1 UBXS Token(UBXS) ל HKD
HK$0.1082466
1 UBXS Token(UBXS) ל AMD
֏5.3061624
1 UBXS Token(UBXS) ל MAD
.د.م0.12474
1 UBXS Token(UBXS) ל MXN
$0.2580732
1 UBXS Token(UBXS) ל SAR
ريال0.051975
1 UBXS Token(UBXS) ל PLN
0.0504504
1 UBXS Token(UBXS) ל RON
лв0.0598752
1 UBXS Token(UBXS) ל SEK
kr0.1318086
1 UBXS Token(UBXS) ל BGN
лв0.0231462
1 UBXS Token(UBXS) ל HUF
Ft4.711014
1 UBXS Token(UBXS) ל CZK
0.2907828
1 UBXS Token(UBXS) ל KWD
د.ك0.0042273
1 UBXS Token(UBXS) ל ILS
0.0467082
1 UBXS Token(UBXS) ל AOA
Kz12.6343602
1 UBXS Token(UBXS) ל BHD
.د.ب0.00522522
1 UBXS Token(UBXS) ל BMD
$0.01386
1 UBXS Token(UBXS) ל DKK
kr0.0884268
1 UBXS Token(UBXS) ל HNL
L0.3628548
1 UBXS Token(UBXS) ל MUR
0.6325704
1 UBXS Token(UBXS) ל NAD
$0.2429658
1 UBXS Token(UBXS) ל NOK
kr0.1398474
1 UBXS Token(UBXS) ל NZD
$0.023562
1 UBXS Token(UBXS) ל PAB
B/.0.01386
1 UBXS Token(UBXS) ל PGK
K0.0584892
1 UBXS Token(UBXS) ל QAR
ر.ق0.0503118
1 UBXS Token(UBXS) ל RSD
дин.1.3883562

UBXS Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של UBXS Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרUBXS Token הרשמי
חסום סייר

כמה שווה UBXS Token (UBXS) היום?
החי UBXSהמחיר ב USD הוא 0.01386 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UBXS ל USD?
המחיר הנוכחי של UBXS ל USD הוא $ 0.01386. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של UBXS Token?
שווי השוק של UBXS הוא $ 792.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UBXS?
ההיצע במחזור של UBXS הוא 57.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UBXS?
‏‏UBXS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6548858415756186 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UBXS?
UBXS ‏‏רשם מחירATL של 0.009392121359881727 USD.
מהו נפח המסחר של UBXS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UBXS הוא $ 5.64K USD.
האם UBXS יעלה השנה?
UBXS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UBXS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:59:37 (UTC+8)

UBXS Token (UBXS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

UBXS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

UBXS
UBXS
USD
USD

1 UBXS = 0.01386 USD

