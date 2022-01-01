UBXS Token (UBXS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי UBXS Token (UBXS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

UBXS Token (UBXS) מידע UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies. אתר רשמי: https://bixos.io/ מסמך לבן: https://docs.bixos.io/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances קנה UBXSעכשיו!

UBXS Token (UBXS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור UBXS Token (UBXS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 821.32K $ 821.32K $ 821.32K ההיצע הכולל: $ 85.00M $ 85.00M $ 85.00M אספקה במחזור: $ 57.16M $ 57.16M $ 57.16M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M שיא כל הזמנים: $ 0.65467 $ 0.65467 $ 0.65467 שפל כל הזמנים: $ 0.009392121359881727 $ 0.009392121359881727 $ 0.009392121359881727 מחיר נוכחי: $ 0.01437 $ 0.01437 $ 0.01437 למידע נוסף על UBXS Token (UBXS) מחיר

UBXS Token (UBXS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של UBXS Token (UBXS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של UBXS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות UBXSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את UBXSטוקניומיקה, חקרו אתUBXSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

