TXC מחיר היום

מחיר TXC (TXC) בזמן אמת היום הוא $ 3.532, עם שינוי של 5.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TXC ל USD הוא $ 3.532 לכל TXC.

TXC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TXC. ב‑24 השעות האחרונות, TXC סחר בין $ 3.503 (נמוך) ל $ 3.82 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TXC נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו -12.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 53.13K.

TXC (TXC) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 53.13K$ 53.13K $ 53.13K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.25B$ 1.25B $ 1.25B אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 353,396,296 353,396,296 353,396,296 בלוקצ'יין ציבורי TEXITCOIN

שווי השוק הנוכחי של TXC הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.13K. ההיצע במחזור של TXC הוא --, עם היצע כולל של 353396296. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.25B.