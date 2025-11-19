TXC (TXC) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של TXC % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $3.557 $3.557 $3.557 -0.16% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה TXC תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) TXC (TXC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, TXC ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.557 בשנת 2025. TXC (TXC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, TXC ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.7348 בשנת 2026. TXC (TXC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TXC הוא $ 3.9215 עם 10.25% שיעור צמיחה. TXC (TXC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TXC הוא $ 4.1176 עם 15.76% שיעור צמיחה. TXC (TXC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TXC הוא $ 4.3235 עם 21.55% שיעור צמיחה. TXC (TXC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TXC הוא $ 4.5397 עם 27.63% שיעור צמיחה. TXC (TXC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של TXC עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 7.3947. TXC (TXC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של TXC עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 12.0452. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 3.557 0.00%

2040 $ 7.3947 107.89% הצג עוד לטווח קצר TXC תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 3.557 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 3.5574 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 3.5604 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 3.5716 0.41% TXC (TXC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורTXCב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $3.557 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. TXC (TXC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTXC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $3.5574 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. TXC (TXC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTXC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $3.5604 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. TXC (TXC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTXC הוא $3.5716 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית TXC מחיר נוכחי $ 3.557$ 3.557 $ 3.557 שינוי מחיר (24 שעות) -0.16% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 58.35K$ 58.35K $ 58.35K נפח (24 שעות) -- המחיר TXC העדכני הוא $ 3.557. יש לו שינוי של -0.16% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 58.35Kב 24 שעות. בנוסף, TXC יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה TXC במחיר חי

TXC מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בTXCדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלTXC הוא 3.557USD. היצע במחזור של TXC(TXC) הוא 0.00 TXC , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.05% $ -0.221000 $ 3.82 $ 3.3

7 ימים -0.13% $ -0.526000 $ 4.59 $ 3.011

30 ימים -0.09% $ -0.384999 $ 5.5 $ 3.011 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,TXC הראה תנועת מחירים של $-0.221000 , המשקפת -0.05% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,TXC נסחר בשיא של $4.59 ושפל של $3.011 . נרשם שינוי במחיר של -0.13% . מגמה אחרונה זו מציגה אתTXC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,TXC חווה -0.09% שינוי, המשקף בערך $-0.384999 לערכו. זה מצביע על כך ש TXC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של TXC המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה TXC בהיסטוריית המחירים המלאה

איך TXC (TXC) מודול חיזוי מחיר עובד? TXC מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TXCעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךTXC לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TXC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של TXC. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTXC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTXC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של TXC.

מדוע TXC חיזוי מחירים חשוב?

TXC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

