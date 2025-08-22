עוד על TUXC

TUX Project סֵמֶל

TUX Project מְחִיר(TUXC)

1 TUXC ל USDמחיר חי:

+6.40%1D
USD
TUX Project (TUXC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:38:14 (UTC+8)

TUX Project (TUXC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.11%

+6.40%

+15.35%

+15.35%

TUX Project (TUXC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0003787. במהלך 24 השעות האחרונות, TUXC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0003212 לבין שיא של $ 0.0004365, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TUXCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TUXC השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, +6.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TUX Project (TUXC) מידע שוק

ARB

שווי השוק הנוכחי של TUX Project הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.26K. ההיצע במחזור של TUXC הוא --, עם היצע כולל של 8100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.07M.

TUX Project (TUXC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TUX Projectהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000022779+6.40%
30 ימים$ -0.0000214-5.35%
60 ימים$ -0.0000212-5.31%
90 ימים$ -0.000324-46.11%
TUX Project שינוי מחיר היום

היום,TUXC רשם שינוי של $ +0.000022779 (+6.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TUX Project שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000214 (-5.35%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TUX Project שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TUXC ראה שינוי של $ -0.0000212 (-5.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TUX Project שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000324 (-46.11%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TUX Project (TUXC)?

בדוק את TUX Project עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTUX Project (TUXC)

TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change.

TUX Project זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TUX Projectההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTUXC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TUX Projectאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTUX Project לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TUX Projectתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TUX Project (TUXC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TUX Project (TUXC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TUX Project.

בדוק את TUX Project תחזית המחיר עכשיו‏!

TUX Project (TUXC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TUX Project (TUXC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TUXC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TUX Project (TUXC)

מחפש איך לקנותTUX Project? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TUX Projectב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TUXC למטבעות מקומיים

TUX Project מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TUX Project, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTUX Project הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TUX Project

כמה שווה TUX Project (TUXC) היום?
החי TUXCהמחיר ב USD הוא 0.0003787 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TUXC ל USD?
המחיר הנוכחי של TUXC ל USD הוא $ 0.0003787. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TUX Project?
שווי השוק של TUXC הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TUXC?
ההיצע במחזור של TUXC הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TUXC?
‏‏TUXC השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TUXC?
TUXC ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של TUXC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TUXC הוא $ 11.26K USD.
האם TUXC יעלה השנה?
TUXC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TUXC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:38:14 (UTC+8)

TUX Project (TUXC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

