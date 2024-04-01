TUX Project (TUXC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TUX Project (TUXC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TUX Project (TUXC) מידע TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change. אתר רשמי: https://tux-wallet.com/ מסמך לבן: https://tux-wallet.com/wp-content/uploads/2024/04/White-Paper_FA-En.pdf סייר בלוקים: https://arbiscan.io/address/0x4b019aaa21e98e212d31e54c843e73ff34d25717 קנה TUXCעכשיו!

TUX Project (TUXC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TUX Project (TUXC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 8.10B $ 8.10B $ 8.10B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M שיא כל הזמנים: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0003428 $ 0.0003428 $ 0.0003428 למידע נוסף על TUX Project (TUXC) מחיר

TUX Project (TUXC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TUX Project (TUXC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TUXC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TUXCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TUXCטוקניומיקה, חקרו אתTUXCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TUXC מעוניין להוסיף את TUX Project (TUXC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TUXC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TUXC ב-MEXC עכשיו!

TUX Project (TUXC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TUXCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TUXC עכשיו את היסטוריית המחירים!

TUXC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TUXC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TUXC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TUXCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!