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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Turbo, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Turbo, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Turbo (TURBO) ניתוח טכני היום

Turbo (TURBO) ניתוח טכני היום

דף Turbo הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TURBO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Turbo למטה.

Turbo (TURBO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0009335--+18.76%+13.70%-17.74%
למידע נוסף על Turbo מחיר

Turbo אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Turbo במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 9
נייטרלי 10
קנה 7
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 4נייטרלי 5קנה 5
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 5קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.000936
0.000935
R2
0.000935
0.000934
R1
0.000934
0.000933
PP
0.000933
0.000933
S1
0.000932
0.000932
S2
0.000931
0.000931
S3
0.00093
0.000931

Turbo אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.14M
$13.36 M
$13.22 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.54 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.56 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.05M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.73 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.78 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Turbo זרימת הון

זרימת נטו פנימהTURBOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.00
2026-08-20-$0.10 M0.00
2026-08-19-$0.02 M0.00
2026-08-18$0.02 M0.00
2026-08-17-$0.04 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Turbo

סחור ב Turbo (TURBO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Turbo מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTURBO
$0.0009335
$0.0009335$0.0009335
+2.88%
172.05M (USDT)
/USDCTURBO
$0.0009316
$0.0009316$0.0009316
+2.59%
70.11M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TURBO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TURBO
TURBO
USD
USD

1 TURBO = 0.0009335 USD

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