Turbo (TURBO) ניתוח טכני היום דף Turbo הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TURBO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Turbo למטה. הירשם

Turbo (TURBO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0009335 -- +18.76% +13.70% -17.74%

Turbo אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Turbo במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 9 נייטרלי 10 קנה 7 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 5 קנה 5 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 5 נייטרלי 5 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.000936 0.000935 R2 0.000935 0.000934 R1 0.000934 0.000933 PP 0.000933 0.000933 S1 0.000932 0.000932 S2 0.000931 0.000931 S3 0.00093 0.000931

Turbo אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.14M $13.36 M $13.22 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.54 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.56 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.05M קניות פעילות ל-7 ימים $0.73 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.78 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Turbo זרימת הון זרימת נטו פנימה TURBOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.00 2026-08-20 -$0.10 M 0.00 2026-08-19 -$0.02 M 0.00 2026-08-18 $0.02 M 0.00 2026-08-17 -$0.04 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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