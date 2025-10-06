Tesla מחיר היום

מחיר Tesla (TSLAON) בזמן אמת היום הוא $ 404.61, עם שינוי של 2.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TSLAON ל USD הוא $ 404.61 לכל TSLAON.

Tesla כרגע מדורג במקום #1370 לפי שווי שוק של $ 4.81M, עם היצע במחזור של 11.89K TSLAON. ב‑24 השעות האחרונות, TSLAON סחר בין $ 398.05 (נמוך) ל $ 423.67 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 473.8661895239948, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 329.3669085162907.

ביצועים לטווח קצר, TSLAON נע ב +0.24% בשעה האחרונה ו -8.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 59.50K.

Tesla (TSLAON) מידע שוק

דירוג No.1370 שווי שוק $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M נפח (24 שעות) $ 59.50K$ 59.50K $ 59.50K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M אספקת מחזור 11.89K 11.89K 11.89K אספקה כוללת 11,891.67241648 11,891.67241648 11,891.67241648 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Tesla הוא $ 4.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.50K. ההיצע במחזור של TSLAON הוא 11.89K, עם היצע כולל של 11891.67241648. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.81M.