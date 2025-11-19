Tesla (TSLAON) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Tesla % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $404.5 $404.5 $404.5 +1.28% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Tesla תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Tesla (TSLAON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Tesla ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 404.5 בשנת 2025. Tesla (TSLAON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Tesla ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 424.725 בשנת 2026. Tesla (TSLAON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TSLAON הוא $ 445.9612 עם 10.25% שיעור צמיחה. Tesla (TSLAON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TSLAON הוא $ 468.2593 עם 15.76% שיעור צמיחה. Tesla (TSLAON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TSLAON הוא $ 491.6722 עם 21.55% שיעור צמיחה. Tesla (TSLAON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TSLAON הוא $ 516.2558 עם 27.63% שיעור צמיחה. Tesla (TSLAON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Tesla עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 840.9264. Tesla (TSLAON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Tesla עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,369.7805. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 404.5 0.00%

2026 $ 424.725 5.00%

2027 $ 445.9612 10.25%

2028 $ 468.2593 15.76%

2029 $ 491.6722 21.55%

2030 $ 516.2558 27.63%

2031 $ 542.0686 34.01%

2032 $ 569.1721 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 597.6307 47.75%

2034 $ 627.5122 55.13%

2035 $ 658.8878 62.89%

2036 $ 691.8322 71.03%

2037 $ 726.4238 79.59%

2038 $ 762.7450 88.56%

2039 $ 800.8823 97.99%

2040 $ 840.9264 107.89% הצג עוד לטווח קצר Tesla תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 404.5 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 404.5554 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 404.8878 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 406.1623 0.41% Tesla (TSLAON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורTSLAONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $404.5 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Tesla (TSLAON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTSLAON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $404.5554 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Tesla (TSLAON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTSLAON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $404.8878 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Tesla (TSLAON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTSLAON הוא $406.1623 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Tesla מחיר נוכחי $ 404.5$ 404.5 $ 404.5 שינוי מחיר (24 שעות) +1.28% שווי שוק $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M אספקת מחזור 11.89K 11.89K 11.89K נפח (24 שעות) $ 58.92K$ 58.92K $ 58.92K נפח (24 שעות) -- המחיר TSLAON העדכני הוא $ 404.5. יש לו שינוי של +1.28% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 58.92Kב 24 שעות. בנוסף, TSLAON יש כמות במעגל של 11.89K ושווי שוק כולל של $ 4.81M. צפה TSLAON במחיר חי

Tesla מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בTeslaדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלTesla הוא 404.48USD. היצע במחזור של Tesla(TSLAON) הוא 0.00 TSLAON , מה שמעניק לו שווי שוק של $4.81M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.04% $ -18.8999 $ 423.67 $ 394.98

7 ימים -0.06% $ -28.9899 $ 443.04 $ 382

30 ימים -0.06% $ -29.0299 $ 477.74 $ 382 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Tesla הראה תנועת מחירים של $-18.8999 , המשקפת -0.04% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Tesla נסחר בשיא של $443.04 ושפל של $382 . נרשם שינוי במחיר של -0.06% . מגמה אחרונה זו מציגה אתTSLAON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Tesla חווה -0.06% שינוי, המשקף בערך $-29.0299 לערכו. זה מצביע על כך ש TSLAON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Tesla המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה TSLAON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Tesla (TSLAON) מודול חיזוי מחיר עובד? Tesla מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TSLAONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךTesla לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TSLAON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Tesla. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTSLAON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTSLAON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Tesla.

מדוע TSLAON חיזוי מחירים חשוב?

TSLAON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם TSLAON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, TSLAON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של TSLAON בחודש הבא? על פי Tesla (TSLAON) כלי תחזית המחירים, המחיר TSLAON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 TSLAON בשנת 2026? המחיר של 1 Tesla (TSLAON) היום הוא $404.5 . על פי מודול התחזית שלעיל, TSLAON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של TSLAON בשנת 2027? Tesla (TSLAON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TSLAON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של TSLAON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Tesla (TSLAON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של TSLAON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Tesla (TSLAON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 TSLAON בשנת 2030? המחיר של 1 Tesla (TSLAON) היום הוא $404.5 . על פי מודול התחזית שלעיל, TSLAON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי TSLAON תחזית המחיר בשנת 2040? Tesla (TSLAON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TSLAON עד שנת 2040.