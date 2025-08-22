עוד על TRUU

TRUU מידע על מחיר

TRUU מסמך לבן

TRUU אתר רשמי

TRUU טוקניומיקה

TRUU תחזית מחיר

TRUU היסטוריה

TRUU מדריך קנייה

TRUUממיר מטבעות לפיאט

TRUU ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Truth Network סֵמֶל

Truth Network מְחִיר(TRUU)

1 TRUU ל USDמחיר חי:

$0.000766
$0.000766$0.000766
-1.66%1D
USD
Truth Network (TRUU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:47:25 (UTC+8)

Truth Network (TRUU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000759
$ 0.000759$ 0.000759
24 שעות נמוך
$ 0.000783
$ 0.000783$ 0.000783
גבוה 24 שעות

$ 0.000759
$ 0.000759$ 0.000759

$ 0.000783
$ 0.000783$ 0.000783

$ 0.004114185690751992
$ 0.004114185690751992$ 0.004114185690751992

$ 0.000458630071505494
$ 0.000458630071505494$ 0.000458630071505494

0.00%

-1.66%

-11.47%

-11.47%

Truth Network (TRUU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000772. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000759 לבין שיא של $ 0.000783, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.004114185690751992, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000458630071505494.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUU השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Truth Network (TRUU) מידע שוק

No.1182

$ 9.38M
$ 9.38M$ 9.38M

$ 39.14K
$ 39.14K$ 39.14K

$ 77.20M
$ 77.20M$ 77.20M

12.15B
12.15B 12.15B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

12.14%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Truth Network הוא $ 9.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.14K. ההיצע במחזור של TRUU הוא 12.15B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.20M.

Truth Network (TRUU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Truth Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00001293-1.66%
30 ימים$ +0.000015+1.98%
60 ימים$ -0.000996-56.34%
90 ימים$ -0.002466-76.16%
Truth Network שינוי מחיר היום

היום,TRUU רשם שינוי של $ -0.00001293 (-1.66%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Truth Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000015 (+1.98%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Truth Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TRUU ראה שינוי של $ -0.000996 (-56.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Truth Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002466 (-76.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Truth Network (TRUU)?

בדוק את Truth Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTruth Network (TRUU)

$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

Truth Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Truth Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTRUU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Truth Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTruth Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Truth Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Truth Network (TRUU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Truth Network (TRUU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Truth Network.

בדוק את Truth Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Truth Network (TRUU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Truth Network (TRUU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRUU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Truth Network (TRUU)

מחפש איך לקנותTruth Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Truth Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TRUU למטבעות מקומיים

1 Truth Network(TRUU) ל VND
20.31518
1 Truth Network(TRUU) ל AUD
A$0.00118116
1 Truth Network(TRUU) ל GBP
0.00057128
1 Truth Network(TRUU) ל EUR
0.0006562
1 Truth Network(TRUU) ל USD
$0.000772
1 Truth Network(TRUU) ל MYR
RM0.0032424
1 Truth Network(TRUU) ל TRY
0.031652
1 Truth Network(TRUU) ל JPY
¥0.113484
1 Truth Network(TRUU) ל ARS
ARS$1.019812
1 Truth Network(TRUU) ל RUB
0.0624162
1 Truth Network(TRUU) ל INR
0.06761176
1 Truth Network(TRUU) ל IDR
Rp12.65573568
1 Truth Network(TRUU) ל KRW
1.07073312
1 Truth Network(TRUU) ל PHP
0.04371836
1 Truth Network(TRUU) ל EGP
￡E.0.03744972
1 Truth Network(TRUU) ל BRL
R$0.00418424
1 Truth Network(TRUU) ל CAD
C$0.00106536
1 Truth Network(TRUU) ל BDT
0.09392152
1 Truth Network(TRUU) ל NGN
1.1804266
1 Truth Network(TRUU) ל COP
$3.10039832
1 Truth Network(TRUU) ל ZAR
R.0.01354088
1 Truth Network(TRUU) ל UAH
0.0319994
1 Truth Network(TRUU) ל VES
Bs0.10808
1 Truth Network(TRUU) ל CLP
$0.740348
1 Truth Network(TRUU) ל PKR
Rs0.21887744
1 Truth Network(TRUU) ל KZT
0.41305088
1 Truth Network(TRUU) ל THB
฿0.02503596
1 Truth Network(TRUU) ל TWD
NT$0.0235074
1 Truth Network(TRUU) ל AED
د.إ0.00283324
1 Truth Network(TRUU) ל CHF
Fr0.0006176
1 Truth Network(TRUU) ל HKD
HK$0.00602932
1 Truth Network(TRUU) ל AMD
֏0.29476504
1 Truth Network(TRUU) ל MAD
.د.م0.006948
1 Truth Network(TRUU) ל MXN
$0.01439008
1 Truth Network(TRUU) ל SAR
ريال0.002895
1 Truth Network(TRUU) ל PLN
0.00281008
1 Truth Network(TRUU) ל RON
лв0.00333504
1 Truth Network(TRUU) ל SEK
kr0.00734944
1 Truth Network(TRUU) ל BGN
лв0.00128924
1 Truth Network(TRUU) ל HUF
Ft0.26249544
1 Truth Network(TRUU) ל CZK
0.01620428
1 Truth Network(TRUU) ל KWD
د.ك0.00023546
1 Truth Network(TRUU) ל ILS
0.00260164
1 Truth Network(TRUU) ל AOA
Kz0.70373204
1 Truth Network(TRUU) ל BHD
.د.ب0.000291044
1 Truth Network(TRUU) ל BMD
$0.000772
1 Truth Network(TRUU) ל DKK
kr0.00492536
1 Truth Network(TRUU) ל HNL
L0.02021096
1 Truth Network(TRUU) ל MUR
0.03523408
1 Truth Network(TRUU) ל NAD
$0.01353316
1 Truth Network(TRUU) ל NOK
kr0.00778948
1 Truth Network(TRUU) ל NZD
$0.0013124
1 Truth Network(TRUU) ל PAB
B/.0.000772
1 Truth Network(TRUU) ל PGK
K0.00325784
1 Truth Network(TRUU) ל QAR
ر.ق0.00280236
1 Truth Network(TRUU) ל RSD
дин.0.07733896

Truth Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Truth Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTruth Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Truth Network

כמה שווה Truth Network (TRUU) היום?
החי TRUUהמחיר ב USD הוא 0.000772 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRUU ל USD?
המחיר הנוכחי של TRUU ל USD הוא $ 0.000772. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Truth Network?
שווי השוק של TRUU הוא $ 9.38M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRUU?
ההיצע במחזור של TRUU הוא 12.15B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRUU?
‏‏TRUU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.004114185690751992 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRUU?
TRUU ‏‏רשם מחירATL של 0.000458630071505494 USD.
מהו נפח המסחר של TRUU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRUU הוא $ 39.14K USD.
האם TRUU יעלה השנה?
TRUU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRUU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:47:25 (UTC+8)

Truth Network (TRUU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

TRUU-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TRUU
TRUU
USD
USD

1 TRUU = 0.000772 USD

מסחרTRUU

USDTTRUU
$0.000766
$0.000766$0.000766
-1.66%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד