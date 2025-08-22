מה זהTruth Network (TRUU)

$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

Truth Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקTRUU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Truth Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTruth Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Truth Network (TRUU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Truth Network (TRUU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו.

איך לקנות Truth Network (TRUU)

מחפש איך לקנותTruth Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Truth Networkב-MEXC.

Truth Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Truth Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Truth Network כמה שווה Truth Network (TRUU) היום? החי TRUUהמחיר ב USD הוא 0.000772 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי TRUU ל USD? $ 0.000772 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של TRUU ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Truth Network? שווי השוק של TRUU הוא $ 9.38M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של TRUU? ההיצע במחזור של TRUU הוא 12.15B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRUU? ‏‏TRUU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.004114185690751992 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRUU? TRUU ‏‏רשם מחירATL של 0.000458630071505494 USD . מהו נפח המסחר של TRUU? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRUU הוא $ 39.14K USD . האם TRUU יעלה השנה? TRUU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRUU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

