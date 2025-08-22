Truth Network (TRUU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000772. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000759 לבין שיא של $ 0.000783, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.004114185690751992, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000458630071505494.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUU השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Truth Network הוא $ 9.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.14K. ההיצע במחזור של TRUU הוא 12.15B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.20M.
Truth Network (TRUU) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Truth Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00001293
-1.66%
30 ימים
$ +0.000015
+1.98%
60 ימים
$ -0.000996
-56.34%
90 ימים
$ -0.002466
-76.16%
Truth Network שינוי מחיר היום
היום,TRUU רשם שינוי של $ -0.00001293 (-1.66%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Truth Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000015 (+1.98%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Truth Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TRUU ראה שינוי של $ -0.000996 (-56.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Truth Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002466 (-76.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Truth Network (TRUU)?
$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.
Truth Networkתחזית מחיר (USD)
