$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

דירוגNo.1240

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור12,148,792,291

מקסימום היצע100,000,000,000

אספקה כוללת100,000,000,000

שיעור מחזור0.1214%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.004114185690751992,2025-05-25

המחיר הנמוך ביותר0.000458630071505494,2025-02-10

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
